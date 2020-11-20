1000多年前也洗三溫暖！新疆出土「古羅馬風格」浴場...具地熱功能

▲新疆出土一座古代浴場。（圖／翻攝新華社）

記者曾俊豪／綜合報導

中國考古學家在新疆發現一座古代浴場，興建於1000多年前，特別的是，這座古代浴場還配備「地暖」。負責此次考古工作的學者魏堅指出，這種「挑空式地熱系統」很有古羅馬風格，能有效保障浴場內溫度。

《新華社》報導，古代浴場遺址位於新疆昌吉回族自治州奇台縣，浴場就位在古城的東北部，總面積約400平方公尺，浴場結構是半地穴式，分上下兩層空間：下層基礎部分位於原地表之下，是排煙道和供熱的基礎建築空間，上層建築則是原地表之上，是當時人們洗浴與活動的場所。

參與挖掘工作的中國人民大學考古文博系主任魏堅教授指出，浴場特別之處在於配備「地暖」，「浴場的下層空間，主要透過磚砌的支撐柱起到『支架』作用，將浴場分成上下兩層的封閉式空間，頂部封閉後就形成浴場的下層封閉式空間，構建出浴場地下供熱系統。」

▲古代浴場有「地熱」供暖功能。（圖／翻攝新華社）

他解釋，只要在爐灶燒水、取暖時燃燒出的煙火，便可進入下層空間，並在支撐柱間流動，隔著一層地板，為上層空間提供地熱，「羅馬式浴場最顯著的特點就是這種’挑空式地熱系統’，它能有效保障浴場內溫度。」

報導指出，羅馬式浴場大都以軸線對稱方式佈局，藉此呈現浴場的宏偉和華麗，這一特點在新疆的浴場遺址也能看出。事實上，羅馬式浴場自古從地中海沿岸向四周擴散，西至西班牙、東至兩河流域、北至英國、南至北非，都有羅馬式浴場的蹤影。

雖然浴場建築有古羅馬風格，但其裝修風格卻很「中式」，牆面有用墨線繪制的花卉等裝飾彩繪，加上遺址出土的陶壺、陶盆和方磚等遺物，都有明顯具有中原及本地特色。

考古學者初步分析，浴場所在的唐朝墩古城始建於公元7世紀上半葉的唐代早期，根據出土文物研判，浴場遺址最初營建於高昌回鶻時期，蒙元時期還曾被改建沿用。

▲古代浴場原理與古羅馬風格相似。（圖／翻攝新華社）