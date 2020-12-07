南崁溪水汴頭水質淨化系統完工　日處理3,000噸污水削減75%污染

▲南崁溪水汴頭水質淨化系統完工試運轉。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園「南崁溪水汴頭水質淨化現地處理工程」7日竣工，市長鄭文燦表示，南崁溪水汴頭水質淨化現地處理工程總經費3,628萬元，由環保署補助7成、地方分攤3成，每日可處理3,000噸污水，污染削減率到達75%，目前正在試運轉階段，預計明（2021）年2月正式啟用。

▲▼南崁溪水汴頭水質淨化系統完工試運轉。（圖／市府提供）

鄭市長提到，水汴頭水質淨化現地處理設備設置在地面下，可減少噪音及異味擾民，也是本市第一座採用球狀接觸濾材的水質淨化系統，方便後續操作及維護工作。未來位於東門溪與南崁溪兩河交界流域，規劃設置東門溪氨氮污染削減設施，每天可處理東門溪7,000噸的截流水，並將建置一座智慧監控中心及河川教育中心，整體工程經費預估3.2億，希望爭取環保署補助2億元，預計2023年啟用，讓市民朋友看見不一樣的南崁溪。

環保署水保處長吳盛忠特別恭賀此項工程獲得第二屆全國水環境大賞有氧淨化獎項的殊榮。他表示，桃園自升格後，積極投入城市永續發展工作，環保署與桃市府攜手合作，針對桃園轄內4條主要河川提出水環境改善計畫，並投入8億元經費，希望提升水資源保護及污染防治成效，尤其南崁溪過去污染情形較嚴重，經過環保局加強工業污水管制及水務局完善生活污水接管後，如今整體水環境更加乾淨。

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