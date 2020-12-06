台灣寺廟金蘭會大會中壢仁海宮舉行　邱奕勝：祈台灣平安桃園繁榮

▲邱奕勝（左）歡迎「台灣寺廟金蘭會會員大會」中壢舉行。（圖／市議會提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市中壢仁海宮5日舉辦「台灣寺廟金蘭會會員大會」，來自全台各縣市88個會員寺廟、千名宗教有力人士參與；桃園市長鄭文燦、議長邱奕勝亦出席盛會。邱奕勝表示，中壢仁海宮長年投入扶助弱勢不遺餘力，取之於四方、用之於四方的善行是地方公益寺廟典範，期台灣寺廟金蘭會在桃園，庇佑台灣平安、桃園工商繁榮。

▲鄭市長肯定中壢仁海宮熱心地方公益，致贈紀念品給董事長李合鑑(右二）。（圖／市府提供）



市長鄭文燦表示，台灣寺廟金蘭會成立於30年前，由台南鹿耳門聖母廟所發起，88個會員廟宇，每個會員都是地方的大廟，每3個月舉行會員聯誼大會。本次由中壢仁海宮輪值主辦，其致力於慈善、環保、文化及客庄信仰，用心傳承地方文化，更時常站在公益的第一線。

▲鄭市長獲聘為台灣寺廟金蘭會第三屆顧問團團長。（圖／市府提供）

鄭市長並感謝5日中壢仁海宮捐贈350萬元，讓市府警察局購置防割手套，保障員警的值勤安全，可謂桃園績優寺廟的代表。同時，鄭市長於會員大會中獲聘為台灣寺廟金蘭會第三屆顧問團團長，支持宗教文化活動。

▲桃園市議長邱奕勝（右四）被各界看好下屆市長實力人選，出席台灣寺廟金蘭會大會受到熱情支持。（圖／市議會提供）

鄭市長指出，中壢的舊名為「澗仔壢」，位於老街溪與新街溪之間，過去中壢地區發展由老街到新街，中壢仁海宮又稱為新街廟，自清道光6年建廟迄今2世紀，不僅見證中壢的城市發展，與中壢發展關係密切，更是桃園重要的媽祖信仰中心，每年舉辦眾多信仰活動，也連續3年獲選為內政部績優宗教團體，展現宗教祭祀的虔誠精神。「台灣寺廟金蘭會第3屆第3次會員大會」於新街國小舉行，席開140桌，場面盛大。

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