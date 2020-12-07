黃適卓：鄭文燦勤跑基層 「我將是最有力的接棒者」



▲黃適卓認為他是最有力接棒人。（圖／翻攝自黃適卓臉書）



記者蕭羽耘／綜合報導

備戰2022縣市長大選，桃園航空城前董事長黃適卓7日再度表達參選意志，「自己在桃園已深蹲在地十年以上，加上父親黃主文跨政黨的五十年耕耘。我相信，我將是最有力的接棒人！」

2022桃園市長鄭文燦任期屆滿，早宣布參選下屆市長的黃適卓7日再次重申參選意志，他表示，鄭市長是出了名的勤跑基層，下一任接棒者勢必也得跟鄭市長一樣必須能得到跨黨派支持，才能延續更多桃園的建設。

黃適卓強調，他從宣布參選市長即辭去桃園航空城董事長勤跑地方，「桃園市長一職必須有國際觀，也要同步重視地方組織脈絡，我在桃園已深蹲在地十年以上，加上父親黃主文跨政黨的五十年耕耘。我相信，我將是最有力的接棒人！」

黃適卓在2018年12月宣布參選桃園市長，同步辭去桃園航空城董事長職務，備戰多時，且他的參選看板已在桃園各街道張貼上架。

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