全國青年諮委齊聚桃園交流　鄭文燦鼓勵青年返鄉參與地方創生

▲鄭市長與三峽甘樂文創創辦人林峻丞對談。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦5日出席「2020全國青年諮詢委員聯合交流會」表示，市府青年局廣邀中央及10個縣市青年諮詢委員、青年業務專責單位與青年工作者150人，在龍潭菱潭街興創基地交流，聚焦在青年如何返鄉參與地方創生的議題，期許台灣在進步的過程中，讓年輕人踴躍參與；交流會中並分別頒贈桃園第二、三屆青諮委感謝狀、聘書。

▲頒贈桃園第二屆青諮委感謝狀。（圖／市府提供）

鄭文燦表示，年輕人除了鍵盤正義以外，能夠具體的參與地方創生、社會改造等重大地方議題，讓國家進步。以桃園青年輔導的經驗，年輕人需要平台和舞台，年輕族群創業從計畫到落實執行，也需要同伴的支持與陪伴，因此桃園透過許多創業計畫，給予年輕族群支持。

▲鄭市長和青諮委嗨玩自拍。（圖／市府提供）

例如市府成立青年事務局，打造新明青年創業基地、安東青年創業基地、青創指揮部及虎頭山創新園區4個創業基地，更設置社會企業中心，推廣青年從農輔導計畫等，未來也將提供創業者在網路、實體店面的創業協助。

鄭市長認為，全世界支持青年參與的浪潮已然形成，桃園歷經6年的努力，證明市府青年事務局的成立是正確的！同時，市府設立「桃園市青年諮詢委員會」，迄今已是第3屆青諮委員，透過定期市政參訪、優點子提案與市府相關局處交換意見，建立青年與市府交流平台，希望青諮委員充分表達對國家及城市的想法，進而成為桃園進步的動力來源。

未來桃園市青年諮詢委員會可盡量提案，市府也會整合各單位部分預算，供青諮會提案運用。交流會中，鄭市長與三峽甘樂文創創辦人林峻丞對談，分享市府如何鼓勵青年投入參與公共事務。

・綿密氣泡＋台灣在地蜂蜜好滋味