「火山孝子」保全網路遇真愛！　未婚妻被擄去酒店逼上班

▲從事保全的阿家以為在網路上遇到真愛，還報警想從火坑救人，結果是遭詐騙。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者劉昌松／台北報導

「阿家」4年前在網路上遇到自稱「王美芳」的女子，阿家認定雙方交往夠久，已論及婚嫁，陸續匯款17萬多元，但王女突然說自己因為家裡欠錢，被帶到酒店逼上班，阿家急報警救人，警方識破是詐騙手法，說服阿家配合釣出邱姓男子，經法院判刑確定，台北地檢署7日再起訴6名共犯，但阿家心儀的王美芳真實身分成謎。

從事保全工作的阿家(化名)在2019年初報案，他在2017年間透過網路認識的未婚妻王美芳，被人綁強強逼在酒店賣淫，希望警方能幫忙救人，辦案人員詢問阿家有關王美芳身分背景時，阿家卻說不出所以然，指強調真的見過王美芳，而且已經論及婚嫁了，但是王美芳還不算是他的女朋友，至於到底雙方是什麼關係，阿家自己也說不上來。

▲佯裝「王美芳」的詐騙集團女成員至今身分成謎。（示意圖／達志）

辦案人員直覺可疑，說服阿家配合對方要求，到台北捷運西門站出口，交付對方要求的贖人款項，警方埋伏一旁將現身的2名可疑男子逮捕，循線找到邱姓男子在幕後指使2人去收錢，邱男已經被依詐欺罪嫌，判刑4個月，得易科罰金確定，至於領錢的2人因不知情，先前已獲不起訴處分。

由於阿家在先前就已經依王美芳要求，陸續匯款17萬8千元到指定帳戶，檢警再陸續查出丁姓等6人涉嫌提供帳戶供詐欺集團使用，由檢察官依法提起公訴，其中3人因認罪，被檢察官請求簡易判決處刑，但阿家所見的王美芳真實身分到底是誰，仍待後續追查。

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