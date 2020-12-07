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中華婦聯會理事長扮共諜　舉報黃捷母在陸賣茶葉...害教授失業

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▲▼何建華帶團赴陸旅遊，涉嫌違反選罷法遭檢調約談，經北檢複訊後裁定無保請回。（圖／記者游宗樺攝）

▲何建華涉嫌為大陸在台發展組織遭起訴。（資料照／記者游宗樺攝）

記者劉昌松／台北報導

中華婦女聯合會理事長何建華、秘書包克明，涉嫌利用中華婦聯會為幌子，收受大陸國安單位現金補助至少40萬元，在台灣做陸配人口普查、計畫統戰工作，還舉報高雄市議員黃捷母親在大陸賣茶葉、台籍某教授有台獨思想，害得教授瞬間失去大陸教職，何建華遭約談應訊時否認犯行，但緊張到打嗝，台北地檢署7日依違反《國安法》起訴。

何建華先前曾因2020年獲統促黨提名不分區立委期間，以超低價格招待陸配到大陸旅遊，被起訴涉嫌賄選，台北地院7月間一審以罪嫌不足等理由，判何無罪。不過調查局台北市調處中正組組長劉錦勳在偵辦賄選案期間，仔細翻閱過去何的手機通訊紀錄，發現了何接受大陸許多統戰組織的要求在台做事，連續1個多月不眠不休，比對大量資訊，連視力都受損了，才查出何涉共諜案。

▲▼世界銀行前高級副行長兼首席經濟學家、北京大學新結構經濟學研究院院長、北京大學南南合作與發展學院院長、北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫。（圖／CFP）

▲大陸經濟學長林毅夫妻子陳雲英現為台灣同學會會長。（圖／CFP）

北檢起訴指出，何建華在2014年間，經過前立委馮滬祥引薦，認識了具有官方色彩的大陸全國台灣同胞聯誼會等統戰單位高官，從2017年5月起，持續撰寫「在台大陸籍人摸底」、「在台陸配群體的政治認同與對大陸政府陸配工作的政策建議」等文件，爭取統戰部門持續提供經費支援。

檢調查出，何建華除向大陸宣稱，要在台進行全面陸配人口普查，從中栽培可擔任幹部進軍台灣政壇的人選外，還從大陸經濟學者林毅夫妻子陳雲瑛擔任會長的「台灣同學會」，拿了3萬人民幣的好處，在2020年總統大選期間，號召群眾到立法院等處，進行「拒絕假博士，人民要真相」等陳抗活動，企圖影響台灣選情。

何建華、包克明2人到案都否認犯行，其中何在應訊時，緊張到不斷打嗝，但專案人員根據何建華手機通訊紀錄，以及相關文件內容，認定2人涉嫌違反《國安法》發展組織等罪嫌，7日依法起訴。

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