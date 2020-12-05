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通緝犯扮富商騙砲7網紅　價碼曝光！驚見偶像劇女星「救父援交」

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性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲偶像劇女星被假富商以35萬元代價騙上床。示意圖非本文當事人。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

新北市一位送貨員在網路上假冒富商，拿著千元鈔票磚、以一次35萬元代價引誘女模、網紅、女星等陪睡，等睡完後再以各種理由脫身，其中甚至還有女星不僅被騙色，就連錢也被騙走，報警之後才知道，這位假富商已經用類似手法騙了7人。

根據《鏡週刊》報導，新北地檢署日前偵結一起假富豪詐財騙色案，主嫌是一位送貨員，本名叫做楊震豪，他涉嫌偽裝香港富商，以35萬元代價引誘網紅、直播主、小模、女星等跟他援交。

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲女星為了籌措父親醫藥費答應富商援交，沒想到被騙財騙色。示意圖非本文當事人。

其中一位曾經參與偶像劇演出的女網紅，她為了要籌措父親的醫藥費，瞞著男友答應楊震豪援交。楊震豪以IG帳號uncaro10l2傳訊給她表示「上床35萬台幣或2個月四次30萬港幣（折合台幣約109萬）」，表明要跟她援交。

女網紅為了錢答應邀約，沒想到最後不僅沒有拿到錢，甚至還被假富商用一張偽造的匯款單騙走錢。女網紅不甘人財兩失，決定報警處理，這才知道楊震豪原來以此手法已經騙了7人。

根據了解，楊震豪之前就因涉及他案遭判刑定讞，卻未報到執行而遭通緝。檢察官也將持續追查，是否有其他人受害。

 
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