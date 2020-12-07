超級交易員用人頭帳戶炒股賺5千萬　退休後女兒接班...他坐隔壁下單

▲黃姓退休證券經理炒股大賺5千萬元被起訴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北某證券公司黃姓退休經理，在職期間利用子女、朋友戶頭，偷炒股獲利3536萬餘元，退休後又獲得公司禮遇，給了他1間專屬辦公室，他就在辦公室內，打內線電話叫坐在隔壁上班的女兒幫忙下單，再炒作另檔股票獲利1574萬元，去年被櫃買中心察覺移送法辦，台北地檢署7日依操縱股價罪起訴黃男。

檢調查出，黃男炒作的股票是股本小、交易量不大的互動國際、智慧基因2檔，因為法律規定證券營業人員不能買賣股票，黃男在退休前的2017年3月到4月間，先用人頭帳戶買賣互動國際，事後再填寫不實的客戶下單電話紀錄，獲取炒股暴利。

2018年初，黃男因績效良好，退休後獲得公司繼續提供專屬辦公室，因此留在公司裡繼續操盤，同年3月到6月間，再用相同手法炒作慧智基因股價，累計2檔股票炒作獲利達5千餘萬元。

▲黃男退休後還可以回公司專屬辦公室，打電話要坐在隔壁的女兒幫忙下單。（示意圖／pixabay）

專案人員調查發現，黃男在操縱互動國際股價時，會用到朋友、兒子、女兒的帳戶，但是在炒作慧智基因時，不再使用女兒帳戶，改用自己名義買賣股票，一查發現，原來黃的女兒已經接下父親的工作，到同一間公司擔任營業員，就坐在黃男的禮遇辦公室隔壁，黃男為了避免女兒買賣股票觸法，所以每天打電話委託女兒下單。

據了解，黃男到案後喊冤，自己平常就有累積不少股本，靠著經驗操作股票獲利，否認非法炒股，但檢察官認為黃男2次犯行都是在短期內密集且大量交易，且會選擇特定帳戶進行操盤，顯然是刻意為之，因此不採信黃男辯詞，依《證券交易法》操縱股價罪嫌起訴，至於黃的女兒則查無證據顯示知道或參與父親犯行。

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