佳警勇逮詐騙收水車手　背包起獲詐騙現金39萬元

▲台南市佳里分局警方，當場逮捕取款的25歲高姓收水車手1名，在後背包內起獲現金39萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市佳里分局警方12月3日接獲一名黃姓民眾至延平路郵局提領現金，郵局行員發現當事人疑遭詐騙，立即通知員警查處，佳里所員警到場發現，黃男疑遭詐欺集團利用其帳戶洗錢，要黃男提領現金至善化區某停車場交付他人，警方迅速往埋伏，當場逮捕取款的25歲高姓收水車手1名，在後背包內起獲現金39萬元。

警方指出，經警方深入調查，詐欺集團疑似利用民眾求職機會，藉機索取金融帳戶，伺機借用該戶頭行詐欺轉帳之用途，並以假借求職回覆之機會，唆使不知情的求職者將其帳戶金錢領出，交給詐騙集團收水車手轉手，無疑讓求職民眾陷入犯罪集團的圈套。

▲黃姓民眾帳戶疑遭詐騙集團利用洗錢。

佳里分局分局長甘炎民呼籲民眾，近來有不少「假求職、真詐欺」之情形，詐騙集團用各種方法騙取求職者之存摺帳號，使求職者成為提供帳戶之人頭或車手，或透過小利引誘協助提領贓款，成為詐騙共犯，不但觸法更易遭到被害求償。若有疑似詐騙或其他相關問題，可隨時撥打165反詐騙諮詢專線或與本分局聯絡，以避免上當甚至成為共犯，另佳里分局員警主動積極查獲非法詐騙行為，充分展現打擊不法決心，保障民眾生命與財產的安全。

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