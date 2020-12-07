變態醫師北捷二度襲胸被停職！跪求和解「OL拒原諒」...下場出爐

▲伍姓醫師在捷運上性騷擾OL被起訴。（資料照／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者劉昌松／台北報導

原任宜蘭羅東博愛醫院的伍姓復健科主治醫師，8月間在台北捷運淡水線上，摸、抓OL胸部，被警方循線約談後，伍男在警局下跪道歉希望取得和解，但是被害OL得知，伍男已經不是首次伸出鹹豬手，拒絕和解，台北地檢署7日依《性騷擾防治法》起訴伍男。

伍男曾在2009年7月，在莒光號火車上對另名女子襲胸，事後獲得對方撤告，這次在因性騷擾案鬧上新聞後，羅東博愛醫院已經給予停職處分，並請身心科醫師給予輔導訪談。

▲被害OL拒絕和解，因為伍姓醫師已經不是第一次犯案。（資料照／記者邱中岳翻攝）

北檢起訴指出，35歲伍男是在8月30日上午9時許，搭捷運淡水線從紅樹林站開往象山的途中，把外套掛在自己的手臂上當掩護，碰觸站在一旁的OL胸部，被害OL一開始以為是人潮擁擠，不以為一，但突然覺得胸部被猛抓了一下，越想越不對，下車後報警。

伍男被循線通知到案後，坦承「一時忍不住」，當場下跪，向警員哀求原諒，警察回稱「你應該不是向我下跪」，而被害OL因為得知伍男並非首度犯案，堅持不原諒，檢察官調查後將伍男依法起訴。

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