收13萬造謠蔡英文假博士元凶曝光　地檢：大陸供稿給媒體人、年改團體

▲蔡英文。（圖／統統府提供）



記者陶本和／台北報導

根據台北地檢的起訴書，統促黨的中華婦女聯合會理事長何建華遭台北調查處逮到，被大陸吸收，於總統大選期間，收受3萬元人民幣（約13萬新台幣），惡意散播總統蔡英文「假學歷」一事，大陸也提供新聞稿，並轉予彭姓媒體人、年金改革聯盟、軍公教聯盟等，以製造選舉紛爭。

根據起訴書內容，何建華為擴大發展組織，爭取大陸機構各方金援，依大陸地區全國台灣同學會的指示，在總統大選期間發動陳抗活動，渲染蔡英文學歷造假爭議，藉由群眾活動擴大招募成員參加組織，並領取大陸全國台灣同學會的金援。

起訴書指出，何建華在108年6月透過不明的友人，結識大陸全國台灣同學會副會長，並徵詢參選建議，而該副會長提供「兩岸一家親、團結為和平、陸配要人權、立法六改四」競選宣言，及「6都海選」等，也表達將尋求大陸台商挹注參選保證金。

接著，何建華與該副會長於108年11月2日見面，副會長要求何建華以「蔡總統博士學歷造假」議題於蔡英文登記參選總統前後，舉辦大型陳抗，以影響選情，並指導何建華訂製 印有抗議標語之上衣，及動員民眾上街。

何建華則允諾，並向大陸全國台灣同學會會長爭取動員款項，接著副會長在108年11月9日，依約由大陸中國農業銀行帳戶，匯款3萬元人民幣至何建華廈門銀行帳戶；何建華領取現款後，則存放在某辦公室內。

隨後，該副會長則以微信指導何建華，組織陳抗及謀議於 108 年 11 月 20 日發動相關活動，且提供「2019.11.20 拒絕假博士，人民要 真相！」新聞稿 ，也要求轉予彭姓媒體人、年金改革聯盟、軍公教聯盟等單位，以求在總統大選期間，擴大渲染製造選舉紛爭。