國民黨團抗議萊豬行政命令草率處理　江啟臣轟：民進黨扮代言人？

▲國民黨團抨擊聯席會瑕疵。（圖／翻攝自國民黨臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

國民黨團指控，7日立院經濟委員會審查農委會「開放國外進口豬肉使用萊克多巴胺」行政命令，民進黨仍壓制多數捍衛食安的聲音，草率將全案送院會處理。藍營黨主席江啟臣7日質問，民進黨心中還有人民嗎？作為我國的執政黨，卻是扮演萊豬的代言人，都要護送萊豬過關。

國民黨團7日怒批綠營護送萊豬過關，質問民進黨主張立法院「委員會中心主義」去那了？國民黨團主張要實質討論，所有提案應好好討論、記名表決，要讓全國民眾好好看看，到底是那些人在「護萊豬」？

國民黨團拋出疑問，民進黨團為何讓會議在充滿瑕疵及爭議下草草結束？民進黨團召委不處理國民黨團提案，強行表決停止討論，又在會議休息期間啟動表決將所有提案送院會處理。

藍黨團直言，會議程序合法嗎？有效嗎？不讓農委會主委陳吉仲發言，民進黨團在怕什麼？想在院會把提案閹掉？讓多數民意石沉大海嗎？強烈主張，「反萊豬進口公投」前，相關行政命令暫緩執行，並退回「開放國外豬肉使用萊克多巴胺」行政命令，以及7日會議程序有重大瑕疵，不承認會議結論合法性，經濟委員會必須重新召開聯席會議處理。

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