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新北市圖閱讀服務獲ISO認證　互動多元接軌國際標準獲肯定

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▲新北市圖閱讀服務獲ISO認證 互動多元接軌國際標準獲肯定。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新北市圖閱讀服務獲ISO認證，互動多元接軌國際標準獲肯定。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市立圖書館日前通過ISO9001國際品質管理認證獲肯定！王錦華館長表示，時代不斷變遷，人們對政府機關服務品質的期許與要求與日俱增，新北市立圖書館不斷努力強化各項服務，希望讓圖書館更人性化，服務更多元，此次通過「ISO 9001：2015 國際品質管理系統驗證」，新北市閱讀服務提升重要的里程碑。

新北市立圖書館近年來積極推動各項軟硬體升級，以創新的方式推動閱讀，翻轉傳統圖書館的服務模式備受各方肯定與讚許。繼2018年勇奪第一屆「政府服務獎」的最高榮譽後，2019年獲得教育部「健全直轄市立圖書館營運體制計畫」競爭型補助，由國家圖書館輔導，導入ISO 9001品質管理系統，於2020年經第三方驗證機構審核通過，符合國際認可的品質管理系統標準。

新北市立圖書館館長王錦華表示，以「顧客為導向」，讓民眾可以感受到更方便、快速、貼心的服務，是政府單位為民服務的首要任務。面對讀者日益多元的閱讀需求，圖書館除了持續在新北市各區打造別具風格的特色圖書館，讓市民可以享受閱讀樂趣。

王錦華說，順應科技趨勢，更結合現代智慧科技，創造多元、互動的智能閱讀型態，並且以跨域的合作方式，滿足市民的各種需求。加上今年通過ISO 9001：2015 國際品質管理系統的驗證，不只是對新北市立圖書館提升服務品質努力的肯定，也讓圖書館的服務可以更友善、更便捷。

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