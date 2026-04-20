台南學子前進休士頓！FIRST機器人大賽奪門票　市府授旗祝捷

▲台南市政府表揚FIRST機器人大賽獲獎學生，並為世界賽代表隊授旗。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市學生參加「2025-2026 FIRST機器人大賽台灣選拔賽」表現亮眼，在全國190支隊伍競逐中，共有48隊獲獎，其中更成功奪下2張前進美國休士頓世界賽門票。

台南市政府20日於石門國小石門館舉行表揚暨授旗儀式，由副秘書長徐健麟代表市長黃偉哲表揚優秀隊伍，並為即將出征的2支代表隊授旗加油。

市府表示，本次晉級世界賽的隊伍，包括南科實中FRC 6998隊，以及由北門高中、新營高中、後壁高中與港明高中組成的聯隊「Mystery」，分別取得FRC與FTC組別世界賽資格，展現台南在機器人教育上的深厚實力。

副秘書長徐健麟指出，台南推動機器人教育，不僅重視技術操作，更著重培養學生解決問題與團隊合作的能力。此次成功晉級世界賽，不僅是學生努力的成果，也讓外界看見台南教育的競爭力，市府將持續整合資源，支持學生拓展國際視野。

教育局長鄭新輝表示，台南透過課程發展、師資培訓與設備投入，系統性推動機器人教育，讓學生在反覆設計、測試與修正中培養面對挑戰的能力，這樣的學習經驗比競賽成績更具長遠價值。

南科實中FRC 6998隊曾於美國密西西比州Magnolia區域賽奪下聯盟賽季軍及卓越影響力獎，順利取得世界賽資格。隊長表示，團隊從機構設計到程式控制，皆需精密調整與反覆測試，這次晉級是對長期努力的肯定。

跨校聯隊「Mystery」則透過分工合作，運用SolidWorks進行結構設計與模擬分析，在多次修正中優化機器人效能，展現跨校合作的整合能力與創新成果。

此外，佳里國小「熱力四射」隊也在FLL Challenge項目勇奪亞軍，團隊以「考古水道清潔系統」為主題，設計水溝清掃機器人，展現結合生活問題與科技應用的創新思維。

教育局指出，FIRST機器人大賽為全球指標性青少年科技競賽，涵蓋FRC、FTC及FLL等多項組別，是學生展現創意、實作與團隊合作的重要舞台。未來將持續推動相關教育資源，讓學生在學習中累積實力、在國際舞台上發光發熱。