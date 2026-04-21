萌翻全台！菜奇鴨、夜奇鴨第二波周邊4/22開賣　限量登場掀收藏熱潮

▲台南人氣IP「菜奇鴨」、「夜奇鴨」第二波周邊商品4月22日限量開賣。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南人氣IP「菜奇鴨」與「夜奇鴨」再度掀起話題！繼首波周邊商品於3月27日在愛國婦人會館開賣後引爆搶購熱潮，多款商品迅速完售，台南市市場處宣布將於4月22日推出第二波限量新品，包含杯墊、茄芷袋、貼紙、吊飾、磁鐵夾及冰箱貼等6項商品，吸引粉絲搶收藏。

台南市長黃偉哲表示，「菜奇鴨」與「夜奇鴨」是將市場與夜市文化轉化為創意IP的成功案例，從首波熱銷到第二波加碼，展現市民對在地文化的高度認同。未來市府也將持續推動文化與創意結合，打造更具生活感與辨識度的城市品牌。

經發局長張婷媛指出，兩隻萌鴨分別象徵市場與夜市文化，呈現台南白天與夜晚的不同魅力，透過可愛角色設計成功吸引年輕族群，也讓更多人重新認識傳統市場的溫度與特色。

市場處代理處長林士群表示，本次新品延續療癒可愛風格，並融入日常生活設計，不僅具收藏價值，也兼具實用性，讓民眾在生活中隨時感受台南文化魅力。加上在古蹟空間展售，更進一步結合文化場域與文創經濟。

此外，市場處目前推出的「滿千抽萌鴨」活動將持續至5月3日止，民眾於館內消費滿1,000元並掃描QR code登錄，即可參加菜奇鴨與夜奇鴨玩偶抽獎，得獎名單預計於5月15日公布於臉書「台南市市場巡禮」。

市場處提醒，第二波商品數量有限，加上活動進入倒數階段，呼籲喜愛萌鴨的粉絲把握機會入手，錯過可能就要等下一波。