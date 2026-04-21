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世界閱讀日登場！台南推「翻開好書拍進布可」　邀學生分享閱讀

▲台南市推「翻開好書 拍進布可」活動，鼓勵學生分享閱讀。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市推「翻開好書 拍進布可」活動，鼓勵學生分享閱讀。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

響應世界閱讀日，台南市教育局推出「翻開好書 拍進布可」創意線上活動，結合閱讀理解平台「布可星球」，邀請學生透過拍照分享喜愛書籍，帶動校園閱讀交流，讓更多好書被看見。

台南市長黃偉哲表示，閱讀是孩子學習的基礎能力，在AI快速發展的時代，更需要透過閱讀培養理解與思辨能力。市府持續整合資源，建置「布可星球」與「布可小星球」平台，並優化閱讀空間，打造完整的閱讀支持系統，協助學生養成閱讀習慣。

▲台南市推「翻開好書 拍進布可」活動，鼓勵學生分享閱讀。（記者林東良翻攝，下同）

教育局長鄭新輝指出，「布可星球」目前已精選2,522本優質圖書，涵蓋SDGs、社會情緒學習、數位科技、AI、傳記與經典文本等多元主題，引導學生透過閱讀認識世界、培養觀點。

他進一步表示，閱讀推廣的重點不僅是閱讀量，更在於分享與交流。學生可以從書中最有感的段落或情節出發，分享閱讀心得，藉此培養表達能力，也讓閱讀在同儕間形成討論與共鳴。

教育局說明，本次活動自4月23日至5月7日舉行，學生只需上傳照片並套用布可星球專屬線上相框，分享到臉書「布可星球一起遨遊」專頁，即可參加抽獎，有機會獲得周邊好禮。

教育局鼓勵學生踴躍參與，把喜歡的書分享出去，讓閱讀不只是個人習慣，更成為校園裡流動的風景。

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