快訊／不拘提柯建銘了！開議期不得逮捕立委　開庭日改期

▲柯建銘因斷杖噴出擊中徐巧芯，被依過失傷害罪起訴。（圖／記者屠惠剛攝）



記者劉昌松、黃哲民、黃資真／台北報導

民進黨籍立法委員柯建銘，涉嫌在2024年國會多次修法衝突時，在議場持拐杖敲擊桌面，結果杖斷噴出，擊中前方經過的國民黨籍立委徐巧芯，被檢察官依過失傷害罪嫌起訴。今(21日)台北地院開庭審理，但柯未請假也未委任律師出庭，當庭諭知囑託拘提。不過根據法律規定，開議期間不能逮捕立委，因此法官撤銷拘提，改訂6月23日再開庭。

法官諭知依《憲法》規定，立法委員除現行犯外，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁，而拘提係指以強制力將被告解送至指定處所，包含違背受拘提人之意思而暫時拘束其身體自由，仍隱含逮捕之性質，故撤銷原囑託拘提。剛諭知完壁，柯建銘的辯護律師陳禎才趕到，表示未收到傳票，法官當庭請律師再具狀說明，徐巧芯當時所站的地方是否為立法委員平常會站的位置。

回顧此案，立法院朝野立委在2025年間，因《立法院職權行使法》、《選罷法》、《公投法》審議問題，在議場內外發生霸佔主席台、排隊搶登記等推擠衝突，事後多名立委互相提告，3月25日晚間，國民黨提出「反廢死」等公投案，時任民進黨團總召的柯建銘以伸縮枴杖用力敲擊桌面2次，不慎導致拐杖前段飛出，此時徐巧芯剛好從桌子的另一側經過，在距離柯建銘178公分左右的地方，被飛出的斷杖擊中右手肘鈍造成挫傷，事後徐堅決提告，台北地檢署調查偵結後依過失傷害罪起訴柯建銘。