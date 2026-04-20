白河警跨單位強力取締！酒駕、改裝車全面查緝　29件違規全曝光

▲台南市白河警分局聯合監理與環保單位，於山區道路實施稽查取締違規。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



為維護居民安寧與道路交通安全，台南市警白河分局於周末期間，結合新營監理站及台南市環境保護局等單位，在白河區175線南寮段山區道路及市道165線，實施跨機關聯合稽查與路檢勤務，針對酒駕、違規改裝及註銷車輛等加強取締，全面淨化用路環境。

白河分局指出，本次聯合稽查共查獲各類違規29件，其中包括公共危險酒後駕車1件、微型電動二輪車拒絕酒測2件；另針對車輛改裝部分，取締汽機車頭燈電系改裝LED未經檢驗6件、車身設備擅自變更1件。

此外，警方也查獲無適格駕照駕駛並連帶處罰車主6件、車牌註銷車輛3件，以及其他違規6件。另有4輛車因加裝設備疑涉違反車檢規定，已通報監理單位召回檢測。

白河分局強調，酒後駕車危害自身與他人安全，呼籲民眾切勿心存僥倖；車輛若有改裝，亦應依規定完成檢驗與登記，避免觸法。警方未來將持續結合監理與環保單位，不定期於轄區重要路段執行聯合稽查，確保交通安全與環境安寧。

警方也提醒，唯有共同遵守交通規則，才能營造「安寧、安全、順暢」的用路環境，讓遊客安心遊憩、居民安心生活。