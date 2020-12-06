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新北府中15歡慶九周年　丹麥紀錄片《人類世》全台首映

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▲新北府中15歡慶九周年 丹麥紀錄片《人類世》全台首映。（圖／新北市文化局提供）

▲新北府中15歡慶九周年，丹麥紀錄片《人類世》全台首映。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

府中15歡慶九週年！12月館慶月除了首次與Discovery攜手合作，將5部電視紀錄片搬上大螢幕外，更帶來三部國外紀錄片的全台首映，6日率先播映丹麥的《人類世》，邀集影迷影人共同欣賞「人類與科技的絕美盛宴」。

文化局長龔雅雯表示，府中15是全國唯一以推廣紀錄片及影音動畫為主題定位的館舍空間，入館人次在今年正式突破200萬人，除了每月策畫的主題影展外，也是服務多元對象的「公益電影院」，如銀髮長者設計的「樂齡族電影院」、新手爸媽的「嬰兒車電影院」或視障朋友的「聽．視界電影院」專映場次，更是館舍獨有特色。

▲新北府中15歡慶九周年 丹麥紀錄片《人類世》全台首映。（圖／新北市文化局提供）

▲文化局長龔雅雯及府中15資深志工們一起合照留念，感謝志工們9年來無私的付出與貢獻。

九週年的館慶，以「歷9彌新，邁向10」為初衷，特別邀集12位陪伴「府中15」成長的影迷、放映師、志工等進行紀錄影像拍攝，分享心中的「府中15」印象，已任職於「府中15」7年的放映師張新乾表示，館舍成立已9週年，府中15是他作為放映師後的第一份工作，也是從這裡開始，由各種實務操作逐漸成為一位專業放映師。

館慶期間，特別與國際頻道Discovery合作，首次將《臺灣無比精彩》、《臺灣特戰部隊》系列紀錄片精選5部搬上大銀幕，另還有三部國際紀錄片全台首映搶先看！包括被喻為「人類與科技的絕美盛宴」，來自丹麥 的《人類世》、講述校園政治角力的澳洲紀錄片《紅旗：大學中的政治角力》以及以墮胎為議題的尼加瓜拉紀錄片《沉靜控訴》，從不同視野的作品中呈現府中15多元之面貌。更多影展資訊請參閱府中15官方網站：http://web.fuzhong15.ntpc.gov.tw/films/，或電洽府中15，電話：02-2965-7186。

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