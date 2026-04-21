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契稅網路申報率100%！吉安鄉奪花蓮全縣第一

▲▼吉安鄉公所辦理契稅網路申報作業，服務績效亮眼，勇奪契稅網路申報評比獲全縣甲組第一名佳績。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲▼吉安鄉公所辦理契稅網路申報作業，服務績效亮眼，勇奪契稅網路申報評比獲全縣甲組第一名佳績。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉配合花蓮縣地方稅務局辦理「114年度推動地方稅網路申報工作計畫」，辦理契稅網路申報作業，全鄉共完成1,135件契稅案件，達到100%的申報率，服務績效亮眼，勇奪契稅網路申報評比甲組第一名佳績。日前地方稅務局公開表揚，肯定吉安鄉公所團隊兼顧便民服務，輔導鄉民善用網路申報作業，縣鄉協力提升地方稅收效益。

針對吉安鄉公所服務契稅網路申報績效評比榮獲第一名，鄉長游淑貞感謝納稅義務人、地政士等有關業務人員配合宣導，完成網路申報作業，大幅提升效能，全力推動鄉民有感的服務措施。

▲▼吉安鄉公所辦理契稅網路申報作業，服務績效亮眼，勇奪契稅網路申報評比獲全縣甲組第一名佳績。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

鄉公所財政課輔導民眾使用網絡申報作業，讓不會操作系統的民眾無須擔心，自行網路申報的民眾，可直接用自然人/工商憑證、健保卡或行動自然人憑證等，於地方稅務局網站上申請及上傳，如果上傳資料有誤，經本所承辦人員通知，修正後再上傳即可，不需親自到公所送件。

▲▼吉安鄉公所辦理契稅網路申報作業，服務績效亮眼，勇奪契稅網路申報評比獲全縣甲組第一名佳績。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲▼全鄉共完成1,135件契稅案件，達到100%的申報率。

游淑貞鄉長鼓勵民眾善用e化稅務管道，享受智慧城鄉帶來的便民服務。民眾對於契稅申報如有任何疑義，可撥打地方稅網路申報免付費服務專線0800-818388，或於上班時間撥打吉安鄉公所契稅服務電話：03-8523126轉分機141，由專人即時提供協助。

▲▼吉安鄉公所辦理契稅網路申報作業，服務績效亮眼，勇奪契稅網路申報評比獲全縣甲組第一名佳績。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

吉安鄉公所在資源人力相對不足的情況下，仍能獲此佳績，帶給團隊莫大鼓舞。未來公所持續以智慧運行多元化服務，讓網路申報作為便利鄉親的貼心政策。民眾無需特別抽空於上班時申辦，只要檢附資料，即可在任何時間透過網路申辦相關證件等服務。

同時，民眾隨時隨地只要手持智慧手機掃描鄉境家戶門牌上的QR Code ，即可連結吉安鄉公所官網即時搜尋資訊，清楚鄉公所提供的便民服務，有效運用網路科技，免出門省時省力達標效能。
 

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