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氣象廳預警！　日本東北一周內「規模8以上」強震機率高10倍

▲▼ 日本氣象廳發布「北海道・三陸外海後續地震注意情報」。（圖／路透）

▲ 日本氣象廳發布後發地震注意情報。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本東北三陸外海20日下午發生規模7.7強震，青森縣測得最大震度5強，氣象廳隨即發布「北海道・三陸外海後發地震注意情報」警告民眾，未來一周內發生規模8以上強震的機率已攀升至平常的10倍。

綜合《日本電視台》等日媒，一周內發生規模8以上地震的機率通常約0.1%，但目前已上升至約1%，看似不高卻已是平時的10倍。北海道至關東地區共182個市町村納入警戒範圍，一旦發生強烈地震，最壞情況下可能出現3公尺以上海嘯及震度6弱以上劇烈搖晃。

類型同311　板塊15年累積能量釀隱憂

此次地震為太平洋板塊往北美板塊下方隱沒引發的海溝型地震，類型與2011年311震災相同。東北大學地震地質學教授遠田晉次指出，震央位於311地震時板塊未大幅錯動的區域，15年來持續累積的能量使該地區地震活動活躍，呼籲持續提高警戒。

事實上，日本海溝與千島海溝一帶自去年11月起已頻繁發生地震，氣象廳去年12月首次發布類似警報，隨後一周內震度1以上的地震便超過40起。遠田也提醒，未來2至3天內仍有可能發生規模相近或更大的地震，尤其夜間就寢時須特別留意突發震動與海嘯警報。

無須提前疏散　一周內應徹底落實防災準備

發布警報並不代表必定發生大地震，目前也無須提前疏散，但未來一周內應徹底落實防災準備，包括固定家具、備妥緊急避難包、確認家庭疏散集合地點及聯絡方式。目前已疏散的民眾則應持續關注地方政府最新指示，待疏散令解除後再行返家。

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