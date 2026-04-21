長照減稅別錯過！符合資格每年扣除18萬　對象及條件一次看

▲114年度綜合所得稅，「長期照顧特別扣除額」，每人每年定額扣除額由12萬元提高至18萬元。（圖／花蓮縣衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著115年5月報稅季即將來臨，為減輕扶養身心失能者家庭之經濟負擔，財政部調整「長期照顧特別扣除額」，申報114年度綜合所得稅，每人每年定額扣除額由12萬元提高至18萬元，並維持既有排富規定。



花蓮縣衛生局局長朱家祥表示，面對高齡化社會及長期照顧需求持續增加，政府透過稅制優化，協助減輕家庭照顧壓力。符合條件之納稅義務人，辦理114年度綜合所得稅申報時，可依規定列報長期照顧特別扣除額，以保障自身節稅權益。

一、適用對象：

凡納稅義務人扶養符合衛生福利部公告「須長期照顧之身心失能者」，且於114年度符合下列情形之一者，即可申報長期照顧特別扣除額：

1. 聘僱外籍看護者：被照顧者須領有勞動部核發之有效聘僱許可函。

2. 使用長照服務者：經長照管理中心評估失能等級為第2至第8級，且於114年度內實際使用長照給付及支付服務。

3. 入住住宿式機構者： 114年度入住住宿式長照機構、護理之家或相關機構，全年累計達90日以上。

4. 在家自行照顧者：未聘僱外籍看護或未使用長照服務，但符合可聘僱外籍看護之特定身心障礙重度或極重度資格，或經中央主管機關公告之身心障礙類別鑑定，並經指定醫療機構專業評估認定為須長期照顧者。

二、長照扣除額設有排富規定，有下列三種情形之一者不適用：

1.當年度綜合所得稅申報適用稅率在20％以上。

2.股利及盈餘按28％稅率分開計稅。

3.基本所得額超過750萬元。

三、與身心障礙特別扣除額可「並列扣除」：

若被照顧者領有身心障礙證明，除可申報「身心障礙特別扣除額

21.8萬元」外，只要符合長照資格，亦可同時申請「長照特別

扣除額」18萬元。兩項合計最高可扣除39.8萬元，對長照家庭

是極大的助力。

四、證明文件與查詢：

民眾於5月報稅期間，可先透過網路或手機報稅系統查詢，若

系統已自動列示「長照扣除額」，則免附證明文件。若查詢不到

資料，請依類別檢附聘僱許可函影本、身心障礙證明(手冊)影

本、繳費收據或符合勞動部公告病症要求診斷證明書（巴氏量

表）等文件。



花蓮縣衛生局呼籲，財務規劃也是照顧中不可或缺的一環。民眾若對於長照資格判定有疑問，相關資訊可至國稅局網站(長期照顧特別扣除額專區)查詢，或撥打稅務諮詢專線0800-000321或撥1966洽詢。

