憂幼兒權益受損　嘉市議員提公托交接強制規範

▲嘉義市公託委外銜接現空窗，議員王浩籲建「強制交接機制」保障幼兒 。（圖／嘉義市議員王浩服務處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

針對公共託嬰中心委外制度衍生的新舊廠商銜接亂象，嘉義市議員王浩今日於議會提出質詢。王浩指出，現行公託多採「一年一標」制度，雖具評核效益，實務上卻常發生舊廠商退場消極、新廠商進場倉促的「銜接空窗期」，嚴重影響幼兒適應與家長信任。

王浩表示，教保人員流動率高，若舊廠商因合約屆滿而消極配合，新廠商往往只能在進場前一天、甚至半天才接觸現場。這種資訊斷層導致現場運作混亂，直接衝擊幼兒的依附關係與心理穩定。王浩強調：「孩子不是合約的一部分，卻不應成為制度缺失下的受害者。」

為解決銜接僵局，王浩向主管機關提出四點制度改革建議：

建立強制銜接機制： 明定舊廠商有義務提供完整交接，確保資訊無縫接軌。

強化違約約束： 針對舊廠商不配合之行為，主管機關應增設具體罰則或列入未來投標黑名單。

研議提前進場： 允許新廠商於舊約結束前實地了解現況，縮短磨合期。

納入心理指標： 將幼兒發展與依附關係穩定度，納入標案評選與契約設計的核心考量。

王浩呼籲，政府應在契約與制度層面注入更多人性關懷，確保每一位在公託成長的孩子，都能在穩定的環境下平安長大。