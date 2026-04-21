嘉義市議員呼籲聚焦結婚率與多胎補助　助攻生育率回升

▲提升結婚率、助攻二胎+N！嘉義市議員鄭光宏籲：精準施策緩解少子化 。（圖／嘉義市議員鄭光宏服務處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

少子化已成國安危機。儘管嘉義市政府將生育津貼提高至 3 萬元，並健全托育措施，但新生兒數仍連年下滑。市議員鄭光宏今（21）日質詢指出，去年全國新生兒僅 10.7 萬人，生育率跌破 0.7，嘉義市新生兒數更從十年前的 2,224 位近乎腰斬至去年的 1,118 位。他強調，單靠加碼津貼難敵大趨勢，市府應重新聚焦「提升結婚率」與「催生二胎+N」兩大戰略。

鄭光宏分析，台灣 99% 以上為婚生子女，「結婚率」下滑才是生育率不振的根源。除了經濟壓力與房價問題，職場友善度與托育環境也是關鍵。他呼籲市府應發揮創意，設計更具吸引力的婚育誘因，營造「樂婚、願生、能養」的社會環境，從源頭提升結婚動機。

針對已生育家庭，鄭光宏引用研究指出，已有小孩的家庭對家庭價值更有感，催生誘因更具成效。統計顯示，嘉義市近三年生一胎比例約 55.8%，二胎降至 33.21%，三胎僅剩 8.53%。

鄭光宏建議，市府未來預算資源應更精準鎖定「二胎及三胎」。透過更優渥的補助與教育支持，降低多胞家庭負擔，讓已有一胎的父母「敢生第二胎」，才能有效刺激生育率回升，減緩少子化衝擊。