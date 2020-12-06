「鶯之饗宴」時尚藝術發表會　侯友宜：打造三鶯成國際級美學城鎮

▲金曲歌后彭佳慧特別穿上潘怡良老師的作品走秀。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「鶯歌藝術季」鶯之饗宴−時尚藝術發表會5日晚間在鶯歌陶瓷博物館盛大登場，由臺灣知名設計師潘怡良，以陶瓷元素結合服裝設計，帶來精采的時尚與藝術跨域走秀。新北市長侯友宜、藝文界、設計界人士、民意代表及駐華外交使節200多人，皆到場欣賞這一場結合陶瓷藝術、服裝設計的跨界視覺饗宴，感受鶯歌獨特的文化特色及市府打造鶯歌藝術城的決心。

侯友宜表示，鶯歌地區有歷史悠久的陶瓷產業和富饒人文氣息，市府規劃推動的「三鶯文創整合計畫」，以新北市立美術館、陶博館為核心，從鶯歌出發，將鶯歌地區打造成為藝術城，讓整個鶯歌就是美術館，未來更將串連三峽地區，發展文化創意產業，帶動區域發展。

▲新北市長侯友宜、設計師潘怡良（左4）、金曲歌后彭佳慧（左2）及與會的貴賓、模特兒大合照。

侯友宜說，「鶯歌藝術季」是「三鶯文創整合計畫」所推出的品牌活動，著重「跨域」及「創新」的精神，這次首度邀請臺灣知名設計師潘怡良結合服裝設計與陶藝藝術，以陶瓷紋理結合服裝設計，並帶來時尚服裝走秀，象徵鶯歌藝術城強調的藝術與生活融合，將三鶯打造成為國際性的美學藝術城鎮。

「時尚藝術發表會」現場，邀請到知名設計師「針織女王」潘怡良擔任活動策展人，結合時尚與藝文翻轉新創意，由名模王思偉率領24位伊林娛樂模特兒展演設計師潘怡良及新銳設計師作品，女神的磅礡氣勢及結合陶藝元素的服裝設計，讓在場賓客看得目不轉睛。此外，也非常榮幸的邀請到金曲歌后彭佳慧獻出首次時尚處女秀，金鐘戲劇女神蔡淑臻、俄羅斯美女藝人安妮也受邀出席欣賞這場精采的跨界視覺饗宴。

▲走秀舞台包含陶博館Z字坡道，將服裝秀舞台融入博物館既有的建築內。

【相關活動資訊】

1、「硘藝未來」、「品味鶯歌」、「鶯之饗宴」等三部曲。內容有2020臺灣國際陶藝雙年展、藝遊三鶯陶藝衛星展、回溯20展望未來館史展、2020國際咖啡杯大賽等；陶瓷織品跨域展、生活美學講堂等。2、「生活美學講堂」在12月6日、12月12日、12月13日邀請到藝術、時尚、設計等各領域專家進行精釆講座。3、2020臺灣國際陶藝雙年展、藝遊三鶯陶藝衛星展展期至2021年5月9日止，相關活動日期及詳細訊息，請上鶯歌陶瓷博物館官網：https://www.ceramics.ntpc.gov.tw/或臉書查詢。

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