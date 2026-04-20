桃園燈會主燈「飛馬」　移置八德區「千塘行旅」

▲2026桃園燈會主燈「飛馬」，移置「千塘行旅」。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2026桃園燈會於今年3月圓滿結束，燈會期間吸引超過167萬人次參觀。為讓燈會藝術能量得以永續發展，市府觀旅局積極推動燈組循環再利用，其中最受矚目的主燈「飛馬耀桃園」動向正式揭曉，由深耕桃園35年的登瑞集團典藏，移置於八德區的「千塘行旅- Chien Tang Art Hotel」續展，讓原本屬於節慶的記憶轉化為藝術亮點。

觀旅局20日表示，千塘行旅位於八德區綠線捷運第一站週邊，是八德區第一家飯店，此次以「物留桃園」為核心概念，透過主燈的再利用與空間轉譯，將一次性的節慶裝置轉化為長期的公共藝術資產，不僅延續其文化生命，也讓城市記憶得以被保存與再詮釋。

▲2026桃園燈會主燈「飛馬」，移置「千塘行旅」。（圖／觀旅局提供）

千塘行旅董事長梁慧琪表示，其飯店力行實踐智慧建築與永續生活，因此移置「飛馬耀桃園」過程，亦與原製作團隊密切合作，針對結構拆解、運輸及重新組裝等環節進行專業評估與優化，確保作品安全與完整性，讓主燈以嶄新姿態於新場域持續綻放光彩。

透過公私協力與藝術場域的結合，主燈金屬馬將在千塘行旅的戶外場域持續綻放光彩，白天展現細膩工藝，夜晚則與環境光影交織，落實集團「以美學為語言、提供不著痕跡的奢華」之承諾，為八德增添更多面向的質感與浪漫氛圍，成為觀光美學的新地標。

觀旅局感謝登瑞集團「千塘行旅」展現企業社會責任，成功移置主燈作品，認養燈會主燈並支持地方活化持續發光。