嘉義隊首登東南亞！黃敏惠率10家好店亮相新加坡食品展

▲黃敏惠率 10 家「嘉市好店」進軍新加坡食品展，盼府會攜手拚經濟 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

亞洲指標性盛事「2026 新加坡國際食品展（FHA 2026）」今（21）日於新加坡博覽中心盛大開幕。嘉義市長黃敏惠領軍 10 家優質業者組成「產業嘉義隊」，首度進軍東南亞市場，向國際買家展現「嘉市好店」的設計力與美味。然而，市長率團出國引發議會質疑缺席程序，市府對此也做出回應，期盼在推廣城市品牌的同時，能獲得議會支持，共同促進嘉義市榮景。

黃敏惠強調，「嘉市好店」代表的就是優質品牌。此次從百家業者中嚴選 10 門面，包含將經典雞肉飯元素外銷的「金蔥鵝油拌飯禮盒」（湯城鵝行、義興嘉釀、三光米聯手）；曾登上 Netflix 的「林聰明沙鍋魚頭」湯底；以及百年老字號「錦龍醬油」。

此外，點心與茶飲品牌亦是焦點：包含獲紅點設計獎的「里響咖啡」、堅持傳統工法的「薯職人」地瓜酥、「皇鶴蜂蜜」積木瓶禮盒、HONEY BeVi 蜂蜜醋、伊米咖啡及斐園茶莊的高山茶。今日展場諮詢熱度極高，星國生鮮超市龍頭「昇菘超市」董事長林佑龍更親自率隊交流，盛讚嘉義產品具備國際化設計與高度開發潛力。

儘管外交成果豐碩，嘉義市議會今日發布嚴正聲明指出，本次定期會日程早已預告，市府不應以行政準備不足為由規避監督。議會強調，市長及首長請假必須於三日前提出公文並經大會同意，批評市府此次逕行缺席是漠視民意、破壞府會互信，重申「議會絕非橡皮圖章」。

面對質疑，市政府回應表示，新加坡為重要金融樞紐且為嘉義市外籍旅客首位，參展日期係配合國際展覽時程，旨在協助業者實踐「拚經濟」的承諾。市府感謝議會最終理解並調整議程，讓「嘉市好物」能順利與世界交朋友；未來市府將針對會期安排加強溝通，確保行政作為兼顧國際化發展與議事程序正義，向全體市民負責。