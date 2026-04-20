台南都會公車102路上線！崑山科大直達安平　串聯觀光通勤雙動脈

▲台南都會公車102路4月22日上線，串聯崑山科大至安平重要路線。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府持續推動市區公車路網重整，「都會公車102路」將於4月22日正式上線營運，路線由崑山科技大學行經台南火車站至安平，為原2路公車升級版本，不僅強化東西向通勤功能，也串聯多處熱門景點，被視為結合通勤與觀光的「黃金路線」。

交通局長王銘德表示，台南觀光人潮持續成長，114年前10大熱門景點已吸引超過9,500萬人次，102路公車路線設計正是鎖定這些高人氣區域，沿線涵蓋國華友愛商圈、海安商圈、安平老街、孔廟園區及藍晒圖文創園區等，讓旅客能以大眾運輸輕鬆串遊府城。

王銘德指出，102路自崑山科大出發，行經台南火車站、孔廟、大南門、新光三越新天地、友愛商圈、海安街道美術館、台南運河至安平老街，涵蓋人口密集與觀光熱區；另設有102副線延伸至億載金城及漁光島三鯤鯓社區，進一步強化觀光與休閒機能。

此外，該路線亦串聯高雄榮總台南分院、成大醫院、台南醫院及郭綜合醫院等重要醫療據點，提供市民更便利的就醫交通選擇。

公共運輸處長劉佳峰表示，102路由巨業交通營運，每日提供72班次服務，較原路線增加9班次，並全面採用115年新購電動公車，兼顧環保與舒適性。主線為崑山科大至安平，部分班次延駛四草社區，副線則行經安平老街至三鯤鯓。

票價方面，102路採一段票18元收費，持市民卡可享平日半價、假日免費優惠；搭配TPASS月票或電子票證轉乘，也能有效降低交通成本。

市府表示，未來將持續優化公車路網與服務品質，讓公共運輸成為市民通勤與觀光的首選，打造更便捷、低碳的城市交通環境。