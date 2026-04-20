「全國最爛路」怪手搶通險遭埋　南投爭取3億補助建高架橋

記者高堂堯／南投報導

有「全國最爛路」惡名的仁愛鄉投89線（前力行產業道路）本月不斷受山區雨勢影響，多處路段陸續出現落石、坍方和交通中斷情形，連南投縣政府現場會勘行程都被迫更換地點；縣長許淑華表示，將在5月向行政院提報以截彎取直的高架橋取代當地危險U型彎路的災害復建工程計畫，爭取全額核定高達逾3億元經費。

▲投89線31K處大片山壁崩落，怪手搶通道路時險遭活埋。（圖／仁愛鄉發祥村長全芊蕙提供，下同）

投89線31K、38K等路段於19日起陸續傳出坍方，在31K方面，搶修人員駕駛怪手清除路面的落石堆，但一旁的坡壁仍持續落下大大小小的石塊，最後甚至整片山壁崩落、揚起大量塵煙，險些被活埋的怪手也不得不暫停操作，全程被當地民眾側錄目擊，令人不禁捏把冷汗。

而縣府原訂今天中午赴當地力行、發祥、翠華等部落實地勘查，也因38K處落石坍方、考量路況不穩且不宜影響搶修進度而無法前往，改於上午10時於仁愛鄉代表會進行簡報；許淑華由縣議員林庭秝全程陪同，鄉長張子信、各村村長、鄉代會主席洪文全等鄉民代表幾乎全員到齊，而31件改善工程的陳情民眾也都到場，還有土地位在仁愛鄉親愛村的信義鄉民也遠道趕來陳情。

▲▼南投縣長許淑華赴仁愛鄉會勘，說明投89線14K新闢截彎取直高架橋規劃。（圖／南投縣政府提供）

許淑華說明，翠華村投89線指標14.5K附近路段，因地形山勢條件不佳，現有U型大迴彎道經常遇雨就發生上下邊坡坍損災情、阻斷交通，需不停搶修，尤其前年康芮颱風後受災更是嚴重；其中路面遇雨泥濘「固工板」銜接縫常凹凸不平、行車危險且極傷車輛底盤的問題，他指示先以現拌混凝土為底、再鋪設固工板加強固定的方式緊急搶修。

許淑華強調，縣府工務處也已完成截彎取直新建高架橋的復建工程方案，希望徹底加以改善，光是高架橋本身就要花費至少2.79億元，再加上其它附屬工程等費用，總工程經費高達3.4億元，將在5月向行政院公共工程委員會提報完整的復建工程計畫，爭取中央同意全額補助。

許淑華說，今天簡報共25案33件改善工程，涵括路面、排水、護坡、擋土牆等等問題，累計經費達4000多萬元，仁愛鄉面積廣大，不論是農特產品外運、農作進出，很多地方的道路排水仍亟待改善，他承諾縣府會儘快與鄉公所協力來幫忙解決。