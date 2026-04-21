李四川喊當選蓋蘆社大橋　綠議員：就是你副市長任內搞不定才延宕

▲民進黨新北市議員顏蔚慈。（圖／ETtoday資料照）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨新北市長參選人李四川今（21日）表示，輝達進駐北士科帶來大量工作機會，把新北人送進輝達門口，是他接下來要做的，「年底我若當選，我絕對從社子島蓋一座橋到蘆洲」。對此，民進黨新北市議員顏蔚慈直言，「李四川真的一開口就凸顯自己有多草包」，蘆社大橋之所以不斷延宕，就是因為李四川直到台北市副市長卸任前最後一刻都還搞不定社子島的區段徵收，「難道在李四川眼裡，新北市民只配當台北市的通勤工具人嗎？」

國民黨新北市長參選人李四川今（21日）表示「輝達，是我努力留在台灣。把新北人送進輝達的門口，是我接下來要做的」。他透過影片說明，輝達來北士科，一萬多人的就業機會，百分之七十絕對是新北市人，「年底我若當選，我絕對從社子島蓋一座橋到蘆洲」。他也喊話，「希望大家年底能多幫忙，我一定會盡力，為了我們新北市，用我40幾年累積的經驗，為我們的新北市打拼」。

對此，民進黨新北市議員顏蔚慈大酸，「李四川真的一開口就凸顯自己有多草包」，在地蘆洲人都知道，蘆社大橋之所以不斷延宕，就是因為台北市遲遲無法整合社子島的開發爭議，導致台北端的落點遙遙無期。

顏蔚慈指出，李四川在台北市副市長任內主持了無數次市都委會、直到卸任前最後一刻都還搞不定社子島的區段徵收，現在竟然跑來新北搞情緒勒索，說讓他當選才會蓋蘆社大橋？

顏蔚慈說，更讓人失望的是，作為新北市長參選人，李四川想的不是如何替新北引進高科技產業、落實在地就業，而是一心只想著用「台北市本位主義」思考，想蓋橋把新北人送去台北上班？難道在李四川眼裡，新北市民只配當台北市的通勤工具人嗎？

顏蔚慈認為，既然都要選新北市長了，請先放下台北市的本位主義，認真替新北的產業未來思考，而不是拿蘆社大橋當政治提款機。