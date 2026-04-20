桃園捷運綠線八德區德和路雨水下水道工程　超前3個月完工

▲桃捷綠線八德區德和路雨水下水道工程超前完工。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園捷運綠線關聯工程再傳進展。桃園市長張善政20日視察八德區德和路一段雨水下水道正式通水表示，該工程提前3個月完工，趕在汛期及梅雨季來臨前順利通水，將可立即發揮防洪效益。又，該工程總經費約2億元，受益面積近150公頃，受益人口逾1萬人，充分展現「小工程、大效益」的具體成果。

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張善政市長表示，八德區介壽路一帶在極端強降雨時易出現大規模積淹水，影響居民財產安全與地方發展。為從根本改善問題，本工程主線可於強降雨時截流介壽路二段側溝雨水，並減緩楓樹腳排水系統壓力；另新設楓樹腳排水分流箱涵，可解決現況遇強降雨時雨水回流至介壽路側溝的情形。通水後將提升八德區防洪韌性，降低積淹水風險，保障市民居住安全，朝宜居城市目標邁進。

捷運工程局局長劉慶豐指出，本段雨水下水道工程橫跨捷運綠線高架段及地下段，除了施工期間需同步整合多項工程界面外，還必須維持下游農民所需之灌溉水路不被截斷，才能如期推進。

劉局長說明，為讓八德區市民盡早擺脫易淹水的困擾，在去年德和路一段第一階段通車後，即要求施工單位優先投入人力機具於雨水箱涵施作，全力趲趕工進，務必達成在汛期前通水的目標。此外，為進一步提升排水與滯洪能力，也與水務局密切合作，共同研議將原側溝淨寬加大至60公分，以強化新闢道路周邊排水效能，降低淹水風險。

去年4月30日，捷運工程局提早讓德和路一段第一階段（建德路至建國路段）先行完工通車；如今再傳捷報，雨水下水道也順利於汛期前通水，讓八德市民更加安心。包括：市議員呂林小鳳、段樹文、許家睿、市府捷工局長劉慶豐、水務局長劉振宇、八德區長蔡豊展、農水署石門管理處長林昆賢等均一同出席活動。