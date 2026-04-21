32歲女喪父獨扛家計！顧幼子及92歲嬤　枋寮警伸援助度難關

▲藍清輝所長將善款交予李婦。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東李姓女子長期照顧罹患肺癌的父親，父親日前病逝，家庭經濟陷入困境。她除撫養年幼子女，還須照顧高齡祖母，生活壓力沉重。枋寮警方得知，迅速串聯地方善心人士募集善款，協助她家人暫度難關。

枋寮警分局東海派出所所長藍清輝及警員夏群凱，透過民間友人尤秀卿及立法委員徐富癸特助陳谷智轉介，得知64歲李姓男子飽受肺癌折磨，頻繁進出醫院治療，均由32歲女兒悉心照料，但近日病情急遽惡化，不幸辭世。

李女在承受喪父之痛之餘，尚須扶養年幼子女，此外，她92歲高齡祖母患有糖尿病及高血壓等慢性疾病，日常生活也仰賴照護，李女除需籌措父親龐大喪葬費用外，尚須負擔祖母長期照護、尿布及營養品等相關支出，經濟壓力沉重，生活陷入困境。

除自掏腰包及協調民間善心人士戴昆財、戴奎浚、蘇清波、許展榮、黃慶春、許順彰、鍾進文、洪勝全、江宏偉、詹光榮、張龍欽、吳金泉、廖俊祥、夏苡明、郭雅謙、藍怡芬、藍一宸、藍一軒、陳柏融、陳禹銓、民間善心團體陳柏宏、潘睿典及卿友慈善團等人，共同捐款新臺幣6萬4,800元。並於東海派出所內親將善款交付家屬，盼助她家暫度難關。

枋寮分局長盧恒隆表示，所長藍清輝帶領所內同仁發揮人民保母大愛之精神，對弱勢家庭主動結合善心人士解決眼前困難，為社會注入力量與溫暖，值得同仁學習。