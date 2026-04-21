台南隊進軍新加坡食品展！黃偉哲領軍拓銷　國際買主熱烈洽詢

▲台南市長黃偉哲率「台南隊」參加新加坡食品展，吸引國際買主關注。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2026新加坡國際食品展（FHA 2026）於4月21日至24日盛大登場，台南市長黃偉哲率領農業局團隊及13家在地業者組成「台南隊」參展，於展場設置台南館，展出涵蓋鮮果、水產品及多元加工食品等品項，展會開展以來吸引眾多國際買主與民眾駐足詢問，現場氣氛熱絡，展現台南農產的國際吸引力。

黃偉哲市長表示，今年是台南市第四度參加新加坡食品展，新加坡為東南亞重要的食品貿易樞紐，也是台南長期經營的外銷市場。此次參展除鞏固既有通路外，也希望拓展更多產品線，讓國際買家更深入了解台南農產的品質與產業實力。他指出，從現場反應來看，台南產品在品質、安全與多樣性方面皆獲得高度肯定，顯示具備穩健競爭力。

農業局長李芳林指出，本次台南館以「從產地到餐桌」為主軸，整合農產原料與加工食品，呈現完整產業鏈。展出內容包括水產加工品、地瓜系列產品、果乾、果汁飲品及穀物食品等，並透過試吃與互動體驗，讓買主實際感受產品風味，其中強調健康與便利性的商品特別受到市場青睞。

農業局表示，此次參展陣容堅強，台南館內包含鮮饌國際、冠南生物科技、台灣黃金蕎麥、金嘉隆（所長茶葉蛋）、誠輝貿易（美優鮮生）、綠園牧場、昱虹創藝（台南青）、台灣鹿茸生技等8家業者；另有瓜瓜園、貫金食品、永良老頭家（冬瓜茶）、慈光食品（B.B.麻辣專家）及黑橋牌等5家業者自行參展，產品多元且具市場潛力。展期間亦安排一對一商務洽談，協助業者直接與國際買主建立聯繫，積極拓展合作機會。

農業局強調，未來將持續透過國際展會與通路媒合，協助業者拓展外銷市場、提升產品附加價值，讓台南優質農漁產品持續走向國際。