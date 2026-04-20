深耕食育再創佳績！台南後壁國小勇奪全國亞軍　佳里國中雙雙獲獎

▲台南後壁國小與佳里國中於全國學校午餐大賽表現亮眼，雙雙獲獎。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



由大享食育協會主辦的「2026年第九屆臺灣學校午餐大賽」圓滿落幕，本屆以「年年午海味」為主題，台南市後壁國小與佳里國中表現亮眼，雙雙晉級全國決賽並獲獎，其中後壁國小更以黑馬之姿奪得全國亞軍，兩校同時榮獲「食育教學卓越獎」，展現台南長年深耕食育政策的成果。

台南市長黃偉哲表示，台南擁有豐富農漁資源，文蛤、虱目魚、台灣鯛及石斑魚等水產享譽全國，市府長期推動食育與農育政策，結合校園午餐與課程教學，培養學生「懂得吃、聰明吃、健康吃」的飲食素養，此次兩校在全國競賽中脫穎而出，正是政策落實的最佳證明。

教育局長鄭新輝指出，台南自2019年起推動「餐前五分鐘飲食教育」，並持續舉辦校園廚藝競賽，打造跨校交流平台，逐步累積成果。此次獲獎的後壁國小與佳里國中，正是過往校內競賽表現優異的學校，也顯示台南食育政策已從在地扎根，進一步在全國舞台發光。

本次競賽中，兩校皆以台南代表性食材虱目魚為主軸，搭配地瓜、毛豆、鳳梨等在地農產，設計兼具營養與創意的菜單。後壁國小推出「綠金雙寶飯」、「塔醬虱目魚」、「海味絲瓜煲」等料理，融合在地米食與多元烹調手法；佳里國中則以「新化金映紫米」、「永康漬國姓魚」等命名菜色，結合產地意象，引導學生從餐桌認識家鄉文化。

教育局表示，海鮮食材雖具高營養價值，但因魚刺、保存與過敏等問題，常影響學生接受度。透過營養師專業規劃與廚藝創新，加上食育課程導入，已有效提升學生對水產料理的接受程度，並建立正確飲食觀念。

市府強調，未來將持續深化食育課程與午餐品質，鼓勵各校團隊持續創新交流，讓校園午餐不僅是營養來源，更成為認識在地文化與培養生活素養的重要學習場域。