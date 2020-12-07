金山區公所揪彩繪專屬「夾腳拖」　銀髮族：穿起來有趣又特別

▲金山區公所教彩繪專屬夾腳拖，銀髮長者：穿起來有趣又特別。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府金山區公所於4日舉辦區內「銀髮彩繪夾腳拖鞋」活動，共有140位65歲以上的長輩報名參加，現場氣氛熱鬧滾滾，大家玩得不亦樂乎，對創意趣味課程讚許有加，開心的向區長展示自己的作品，並希望區公所往後可以多多辦理這種好玩又有趣的課程。

金山區長廖武輝表示，自己相當喜歡用母子鱷魚的Y拖來慢跑，這次很開心有機會和龍峰開發有限公司合作，希望藉由藝術陪伴課程，讓長輩們活動手指關節及眼力，最重要的是激發創造力，持續學習、繼續轉動彩繪人生。在現今高齡社會下，長輩越來越多，更需要政府部門及私部門協力合作，共同致力於預防及延緩失能照護服務。

▲希望藉由藝術陪伴課程，讓長輩們活動手指關節及眼力。

金山區老人會理事長賴林瓊玉表示，自己今年75歲了，彩繪課程不單純只是畫畫，更是透過課程鼓勵長輩們走出家門，透過課程增進社會參與，讓長輩們上課開心，上完課放鬆身心。

金山區65歲以上老年人口截至11月份總計 3602人，佔全區人口比例高達17％以上，希望藉由銀髮拖鞋彩繪課程，讓長輩們創作屬於自己的獨特作品，並於課程結束後分享創作的理念及想法，除了可以增添樂趣外，同時讓長輩們彼此交流互動，凝聚長輩間的情誼，增加社會互動減少疏離感，讓長者獲得更多社會支持。

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