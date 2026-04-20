土方何處去？藍營提填海造陸蓋社宅　批處理費暴漲衝擊營建業

▲台南市議會進行土石方處理專案報告，藍營關注土方去化問題。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議會20日進行「土石方處理去化現況及因應對策」專案報告，國民黨團聚焦土方去化困境與處理費暴漲問題，直指現行政策未觸及核心，導致土資場量能不足、費用飆升，嚴重衝擊營建業發展，並提出應廣設公辦土資場，甚至建議將土方運用於填海造陸及興建社會住宅，作為長遠解方。

議員蔡育輝指出，目前土資場處理費從每立方米600至900元，暴漲至2015元，成本翻倍成長，加上缺乏車輛與設備，導致土方去化困難，甚至傳出民間土方銀行僅形式審核，未落實流向管理。他質疑是否應透過GPS追蹤土方流向，並建議優質土方應用於社宅建設，而非僅用於填海造陸或其他用途。

議員尤榮智則表示，土方去化量能不足，恐衍生非法棄置、農地與魚塭遭回填等問題，甚至影響建案進度，導致工程卡關，呼籲政府強化流向監管機制。

方一峰指出，七股預計設置土資場，但地方反彈仍待溝通，顯示政策推動仍面臨阻力；王家貞則關心公辦暫置場設置進度，認為應加速推動，避免工程延宕影響民生。

盧崑福批評，土資場收費過高，導致建商成本動輒增加數千萬甚至上億元，讓不少建案被迫暫停；林美燕則提到，市府開放異地暫置政策已核准9案、處理約3萬8千立方米土方，建議持續擴大規模。

許至椿指出，小型工程土方因量少難以進場處理，形成堆置問題，曾培雅也反映東區榮家拆遷工程土方未妥善覆蓋，導致揚塵擾民，要求市府加強管理與清運效率。

對此，市長黃偉哲表示，台南海岸線逐漸內縮，市府將向中央爭取以土方進行填海造陸，並願意協調土資場費用問題，平衡出土端與處理端的爭議，尋求可行解方。

市府強調，未來將持續推動多元去化措施與制度優化，盼在環境保護、產業發展與民生需求之間取得平衡，逐步化解「土方之亂」。