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新北義方附幼參訪瑞芳警分局　交通反毒教育扎根學童安全

▲新北義方附幼參訪瑞芳警分局。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北義方附幼走進瑞芳警分局，寓教於樂強化安全與反毒觀念。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

為加強幼童交通安全及反毒觀念教育，新北市義方國小附設幼兒園今（21日）由3位老師帶領13名學童前往瑞芳警分局參訪，透過交通安全宣導、毒品危害解說、警用裝備介紹及體驗活動，增進幼童對交通安全、自我保護及警察勤務內容的認識，整體活動互動熱絡、成效良好。

瑞芳警分局表示，幼兒階段是建立安全觀念的重要時期，為讓學童從小培養正確法治與安全意識，特別規劃交通安全宣導課程，以淺顯易懂的方式說明行人通行注意事項、遵守交通號誌的重要性，以及避免在道路上嬉戲等基本觀念，提升學童對日常交通安全的認知。

▲新北義方附幼參訪瑞芳警分局。（圖／記者郭世賢翻攝）

此外，為落實反毒教育向下扎根，警方也安排毒品危害解說，透過簡單清楚的內容，讓幼童初步了解毒品對身體健康及生活安全的影響，進一步建立自我保護觀念。活動中並介紹警察日常執勤使用的警用裝備，並提供試穿體驗，加深學童對警察勤務的理解。

現場同時安排大型重型機車展示及拍照體驗，讓學童近距離接觸警用車輛，提升活動趣味性與參與感，氣氛十分熱絡。透過寓教於樂的方式，不僅提高學習興趣，也有效傳遞交通安全與反毒的重要觀念。

瑞芳警分局長高繼鴻指出，未來將持續結合校園與社區資源，推動各項預防犯罪、交通安全及法治教育宣導活動，透過多元互動形式深化宣導成效，共同營造安全、友善的成長環境。

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