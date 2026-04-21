航空大亂「至少持續到7月」　CNN點名廉航最先出局

▲費城國際機場安檢隊伍大排長龍。（資料照／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

伊朗戰爭引發能源危機，旅客今夏恐面臨機票價格大漲、班次縮減的雙重壓力。由於恢復正常的石油和航空燃油供應需要數月時間，能源諮詢公司Kpler美國首席分析師史密斯（Matt Smith）直言，「這種情況至少會維持到7月，而且目前而言，這可能還是樂觀估計」。

機票一路貴到夏天 無法立即恢復

CNN報導，即便美國與伊朗現在就達成協議，重新開放荷莫茲海峽，今年夏天的旅行困境恐怕已成定局。航空公司與乘客可能直到夏季後期才能感受到情況緩和，因為航線與機票價格往往提前數月就已制定，而且石油與航空燃料供應也需耗時數月才能恢復正常。

雖然美國身為全球最大產油國，並未立刻面臨風險，但全球性短缺也正推高航空燃料價格。美國航空公司也正縮減利潤較低的航班，此舉可能進一步導致旅客票價上漲。

▼位於美國維吉尼亞州的華盛頓杜勒斯國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

燃料成本太嚇人 航空公司採取行動

對於航空公司而言，燃料是僅次於人力的第2大成本。美國四大航空公司，聯合航空、美國航空、達美航空、西南航空去年每天平均花費1億美元的燃料費用，自從伊朗戰爭爆發以來，該成本更是急遽攀升。

達美航空預估今年燃油支出將增加20億美元，聯合航空執行長柯比（Scott Kirby）更於3月警告，若情況持續下去，今年燃油費用恐暴增110億美元，已率先將未來六個月航班規模削減約5%。

德意志銀行（Deutsche Bank）數據顯示，美國飛往加勒比海的臨時票價比上月同期飆漲74%，美國本土飛往夏威夷的票價也貴了21%。

▼美國廉航巨頭「精神航空」（Spirit Airlines）。（圖／達志影像／美聯社）

廉航最危險 連鎖反應曝光

此外，許多新興的廉價航空公司自新冠疫情以來一直處於財政脆弱狀態，如今恐怕最先被淘汰。舉例來說，精神航空（Spirit Airlines）過去18個月已2度聲請破產保護，3月也在年度財政報告中警告，燃油成本驟升恐對業績造成「立即且重大的負面衝擊」，甚至可能推翻其與債權人的協議，將公司推向倒閉。

全球3大信用評等機構之一的惠譽國際（Fitch Ratings）本月稍早示警，「財政體質較弱的航空業者恐怕難以吸收這些綜合壓力，出現違約或提早還機的情況。」一些廉航被淘汰後，將導致市場上的低價航班消失，進而引發機票價格全面上漲。