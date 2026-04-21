台南3區大停水23小時！4/28起影響逾3.6萬戶　火車站工程同步施工

▲台南火車站站前廣場施工將進行管線汰換，3區共18里停水23小時。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

配合台南市政府辦理「台南火車站站前廣場圓環改建」工程，自來水公司將同步進行管線汰換作業，預計自4月28日上午9時起至4月29日上午8時止，實施長達23小時停水，影響東區、北區及中西區共18個里、約3萬6757戶用水，提醒民眾提前儲水備用。

自來水公司表示，此次停水主要因應站前廣場改建工程所需，施工期間將同步進行交通管制，呼籲用路人配合改道並注意安全；若遇豪雨或颱風警報，工程將順延，停水時間也會另行公告調整。



停水影響範圍包括：東區：圍下里、大同里、成大里（部分）、東門里。北區：公園里、北華里、大興里、小北里（部分）、長興里。中西區：南美里、南門里、城隍里、小西門里、永華里、法華里、赤嵌里、郡王里、開山里。

自來水公司提醒，停水期間應關閉電動抽水機電源，避免設備空轉引發危險；同時切勿將水龍頭接管浸入容器中，以防虹吸作用造成水質污染。



此外，復水初期可能出現水質混濁情形，建議用戶暫勿直接使用，待水質清澈後再行取用，以確保用水安全。如有相關問題，可洽台南給水廠、台南服務所或撥打24小時客服專線1910查詢。市府也呼籲民眾提前做好準備，減少停水期間生活不便。