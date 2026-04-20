浮報餐費遭識破！空軍前士官詐領未遂判刑10月　緩刑2年

▲台南地院宣判空軍前士官浮報餐費案，判刑10月緩刑2年。（記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

前國防部空軍司令部所屬單位李姓兵器維護士，因涉嫌利用職務機會浮報餐費詐領公款未遂，台南地院20日下午宣判，依違反貪污治罪條例判處有期徒刑10月，宣告緩刑2年，並須於判決確定6個月內向公庫支付2萬元，另褫奪公權1年。

判決資料指出，李男自2014年起任職空軍防空暨飛彈部隊，負責小額採購業務，具公務員身分。2024年4月至6月間輪值伙委期間，負責部隊餐飲採購，明知應依實際金額核銷，卻在同年6月某日訂購午餐與飲料後，實際支出5495元，卻將便當與飲料價格浮報至7930元，試圖詐領差額2435元。

檢方調查，李男利用不知情店家提供的空白收據，填載不實金額，並製作多項內容不實的請購文件與報表，逐級送核請款。不過在審核過程中，部隊財務士與輔導長發現異常，退件未核准，最終未成功領得款項。



法官認定，李男行為已構成公務員利用職務機會詐取財物未遂罪，並同時涉及行使偽造私文書及登載不實公文書罪，屬想像競合，從一重罪論處。法官審酌，李男犯後主動向憲兵單位自首，偵審過程均坦承犯行，且未實際取得不法所得，犯行情節尚屬輕微，加上無前科紀錄，顯有悔意，因此依法減輕其刑，並宣告緩刑2年，以觀後效。



法院同時指出，為促使被告記取教訓，命其須於6個月內繳納2萬元予公庫，若未履行且情節重大，得撤銷緩刑。另考量其行為侵害公務廉潔，依法宣告褫奪公權1年。