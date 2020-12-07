不只葡萄酒！澳洲還有3貢獻　蔡英文：台灣會盡所能給予溫暖



▲蔡英文和澳洲駐台代表高戈銳（Gary Cowan）見面。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

總統蔡英文7日上午接見澳洲駐台代表高戈銳。針對最近中國與澳洲關係緊張，蔡英文提出，不只葡萄酒，澳洲還有很多大家該發現的貢獻，並強調澳洲是台灣的好朋友，當澳洲面對極大壓力時，台灣會盡所能給予溫暖和支持。

蔡英文7日在臉書表示，澳洲是台灣第四大農產及食品供應國，2019年台澳雙邊貿易額，更創下200億元澳幣的歷史新高！蔡英文說，澳洲重視綠能發展，台灣第一座離岸風場的建置和啟用，就有來自澳洲企業的共同參與；去年澳洲也加入台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF），和台灣一起深化國際事務合作。

她也提到，自己和即將離任的澳洲駐台代表高戈銳（Gary Cowan）見面，謝謝他對台澳關係的貢獻，也向澳洲的朋友們強調，澳洲是台灣的好朋友，當澳洲面對極大壓力時，台灣會盡所能給予溫暖和支持。

蔡英文說，明年 澳洲駐台辦事處 Australian Office in Taipei將慶祝設立40週年，活動主軸是「重新發現澳洲，重新發現台灣」。歡迎澳洲朋友「重新發現台灣」，也希望台灣各界「重新發現澳洲」，促成台澳持續友好！

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