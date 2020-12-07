安靜低調卻塞爆信徒！網推北部「宮廟清流」連陣頭都嘸：觀念進步

▲行天宮禁香，信徒改用手合十拜拜。（圖／ETtoday攝）



記者黃可昀／綜合報導

台南市白河區5日上午發生廟會火燒車意外，一名8歲女童來不及逃跑被燒成焦屍，台北市萬華艋舺青山宮這幾天也不斷傳出噪音爭議，這令網友反思，難道宮廟一定要透過大規模活動才能凝聚信徒精神？位在台北市中山區的行天宮就完全不同風格，「沒陣頭、沒香油錢、沒金紙，這幾年連香和貢品都讓他消失」，但每天依舊有大量信徒參拜，「行天宮484宮廟界唯一清流？」

原PO在PTT表示，最近不少宮廟都在舉辦活動，熱鬧慶祝的同時也為附近居民帶來困擾，像是塞車、噪音、衝突事件等等，反觀行天宮似乎是最少傳出爭議的宮廟，沒有陣頭放鞭炮，或是燃燒金紙影響空氣品質，甚至禁止燒香讓拜拜更環保，即便如此，很多信徒仍懷抱虔誠的心去祈福，「每次去還是都滿滿的人，環境整齊舒適，完全沒有一般宮廟的紛擾髒亂」，他認為行天宮堪稱他心中的宮廟楷模。

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▲行天宮安靜又低調。（圖／資料照）



很多網友大讚，行天宮確實風氣良好，禁香以後空氣清淨很多，也不太會辦活動影響到其他人，也難怪吸引很多信徒，「指標真的，水準很高」、「每年過年去沒香沒供品，一樣擠爆」、「而且安靜到你會很自然的放低音量或乾脆不講話」、「真的清流，素質完全不一樣」、「行天宮真的猛，充分展現宗教是給人心靈寄託和地方集會中心等特點，而且仍融入現代社會生活方式」、「宗教本該莊嚴肅穆，吵七吵八在幹嘛」、「觀念進步，高水準。」

關於原PO提到的「沒香油錢」，網友回應，其實廟宇還是需要信徒樂捐才有資金維持運作，雖然行天宮沒有設置香油錢箱，但有心的信徒可以主動到櫃檯捐獻，「重點還有圖書館，漫畫齊全辦證不用錢，還有冷氣吹，讚」、「行天宮還每年提供獎助學金喔」、「行天宮有香油錢喔，我自己就捐獻不少。」