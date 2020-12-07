艋舺青山宮1星洗版！2年前「同樣問題被罵慘」零改善：低級、野蠻

▲居民半夜忍受不間斷的鞭炮聲。（圖／青山宮提供）

記者周亭瑋／綜合報導

艋舺青山宮為期3天遶境活動，因徹夜狂放鞭炮、噪音擾民，被廣大輿論撻伐。如今，不僅多個地方社團罵聲四起，連其Google評論也遭洗1星，還有網友嚴厲指責，「我相信若神明真的存在，絕對不會容許你們這種擾民行為！難怪現在的宮廟文化跟陣頭，被不少人看作垃圾，不是沒原因的！」

原本一年一度的文化盛事，現在遭千夫所指，1999專線更被民眾打爆，不少人埋怨，「電話根本通不了。」眼看滿滿怨氣無處宣洩，廣大居民轉戰Google評論洗1星，也紛紛寫下心裡話。

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▲年復一年，該活動全然沒有進行改善。（圖／翻攝自Google評論）

在地人紛紛怒道，「每年青山祭都很吵，根本沒有互相尊重，有些人一大早就要起床工作，被吵到整夜沒睡，如果出意外誰要負責，還要以傳統文化為名情感勒索，祭典過後滿地垃圾，這真的是神明願意看到的嗎？只要內心虔誠，根本不需要這麼吵鬧，11點結束很難嗎？一定要半夜3、4點還在放鞭炮」、「夜巡非常擾民，8+9不用上班，怎麼不去總統府放炮啊」、「低端人口民智未開」、「請給附近住戶休息的權利，深夜放鞭炮擾民，給你們1顆星都嫌多」。

實際瀏覽評論，同樣情況早在多年前就被大肆撻伐，當年不少網友就不滿直呼，「非常沒有公德心的活動，弄到凌晨4點多還在狂放鞭炮，非常低級原始！不推」、「爛！一點公德心都沒有，超過凌晨3點還在放鞭炮，就只會怪台灣人不支持本土文化？那你把活動辦得這麼野蠻混亂，要人怎麼支持？12點之後請停止放鞭炮」，然而活動依舊年年舉辦，也未曾針對問題點進行改善，讓民眾忍無可忍。