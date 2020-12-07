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青山宮鞭炮炸3天...滿地垃圾畫面曝光！萬華人被吵整夜怒了：自私

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▲青山宮鞭炮炸3天...滿地垃圾畫面曝光！萬華人被吵整夜怒了：自私。（圖／翻攝我是萬華人、翻攝爆料公社）

▲遶境過後滿地垃圾，引發當地居民不滿。（圖／翻攝我是萬華人、翻攝爆料公社）

記者張君豪、林昱萱／台北報導

台北市萬華艋舺青山宮舉行遶境活動，但深夜的鞭炮聲引發不少民眾不滿，而昨（6日）進入遶境最後一日，但截至今早7時隊伍仍未全數入廟，且遶境隊伍行經的路面上滿是鞭炮的殘骸，因此讓不少居民更加憤怒，紛紛到臉書社團抒發不滿，「放整晚的鞭炮就是有問題」、「看到滿地垃圾、鞭炮屑真的很生氣」。

青山王遶境原定4日、5日夜訪，6日遶境，而連續三天的遶境、鞭炮聲，讓不少萬華居民都感到相當困擾，直言自己被吵到整個晚上都睡不著。另外，原定於6日就結束的遶境，卻截至今早都還未全數入廟，甚至在經過環河南路、離青山宮最後一哩路時，一陣鞭炮聲響過後，一旁7層樓華廈民宅突然傳出火警。

不少民眾看到後，紛紛到臉書社團發文抱怨，就有民眾直言，打了整個晚上的1999，「不論是不是鞭炮造成火災，鞭炮放整個晚上就是有問題」、「昨天鞭炮聲真的太大了，誇張，真的讓人抓狂，擾民！」。

▲青山宮鞭炮炸3天...滿地垃圾畫面曝光！萬華人被吵整夜怒了：自私。（圖／翻攝我是萬華人）

▲現場留下不少碎屑、垃圾。（圖／翻攝我是萬華人）

此外，更有民眾氣到直轟，「我不知道青山宮自律什麼，已經明訂不能放煙火，過10點不能吵鬧，整個青山宮凌駕在律法之上。垃圾一堆躺在馬路上你們有自律嗎？好好聖誕被你們搞到民怨四起，卻沒一個廟方的人出來道歉！全萬華人要替這種宮廟這種自私買單，我們不生氣嗎？」

此外，警方表示，對於今天早晨還河南路二段火警警方將等台北市政府消防局火調科火場鑒識人員火災鑒定報告出爐後，若涉及燃放爆竹煙火引起火警，警方將依法追究施放爆竹宮廟公共危險罪刑責。

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