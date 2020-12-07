青山宮遶境high整晚遭批　店家「有人潮就有錢潮」：一年一次可以接受

▲艋舺青山宮為期三天遶境大典因施放鞭炮至天亮，引起許多民眾不滿。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

艋舺青山宮2020靈安尊王聖誕千秋聯合遶境大典為期三天，遶境目的本來是為地方祈福、消災、解厄不料卻「走鐘」，三天熱鬧鞭炮聲不斷，施放到今早甚至傳出因遶境施放的煙火引起火警，讓許多民眾引起不滿聲音。不過也有在地居住30年攤販表示，因為遶境帶來許多人潮和商機，而且一年一次「可以接受啦」。

每年到了農曆10月20日，一年一度的青山王祭典就開始揭開序幕，今年則是4日、5日夜訪，6日遶境，熱鬧程度更是列入台北市三大廟會中最喧囂的，而萬華艋舺青山宮的青山王祭典，也是俗稱「艋舺大拜拜」，但也讓萬華居民甚至遠至板橋、三重人都聽見了。原本以為將在今日畫下完美句點，不料繞境隊伍卻在經過環河南路、離青山宮最後一哩路時，一陣鞭炮聲響過後，讓一旁7層樓華廈民宅突然傳出火警。

外傳爐主林麗華得知火警後當場淚崩，甚至一度跪在青山王主轎前落淚請求原諒，並高喊「拜託不要再放鞭炮了，也不要再放音樂了」。《ETtoday新聞雲》記者實地到青山宮訪問到一起參與遶境的年輕信眾，他說「有聽說爐主下跪但沒有看見，爐主一聽聞火災可能是因為煙火引起的，也相當緊張，請信眾們不要再放鞭炮，可能是因為後面遶境隊伍沒聽見才會持續放」。該信眾表示，爐主當下相當緊張，真的有呼籲不要再放鞭炮和音樂。

▼吵鬧的繞境引起正反兩面意見，在地居住30年攤販表示繞境帶來人潮和錢潮。（圖／記者黃宥寧攝）

一年一度艋舺青山宮遶境也帶來許多紅壇（臨時的宮壇），這些紅壇大多都會比拚場，更有種想法是「一定要熱鬧，一定要吵」，所以許多紅壇比拚可能會是煙火施放多少錢甚至放了多久，也會請辣妹勁歌熱舞。

許多民眾在網路上怨聲載道表示，被隆隆炮聲吵得不得安寧，但也有在地住了30年店家提出不一樣的聲音。一間豆漿店老闆娘接受訪問時表示，住在萬華已經30多年了，一年一次而已，住在這邊的老居民已經很習慣了，不太接受的應該是新搬進來的住戶，前2天夜訪不會太吵，僅有昨晚較吵。老闆娘更表示，舉辦大型廟會有人潮就會有錢潮，更會帶動觀光，做生意的攤販會覺得有明顯差別。

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