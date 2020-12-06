　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

落跑越南移工北市尋獲　侯友宜：要了解逃亡行蹤「不容許任何疏忽」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼新北市長侯友宜。（圖／記者楊蕓攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心4日公布1名印尼移工染疫確診，然而1名與確診印尼移工同宿舍的越南女移工卻不知去向，6日清晨才在台北萬華尋獲。對此，新北市長侯友宜受訪時表示，除了將他送集中檢疫以外，更重要的是要了解他逃亡過程的行蹤，做好疫調，管控境內，絕對不容許有任何疏忽。

中央流行疫情指揮中心4日公布1名印尼移工染疫確診，同宿舍移工列接觸者再次集中檢疫採檢，卻驚見其中1名越南女移工早已離開雇主家，不知去向，最後該名越南移工6日凌晨已在台北市萬華被尋獲。

侯友宜6日出席「宜蘭嚴選優質米頒獎暨展售會」，會後受訪時針對逃逸移工一事表示，除了將他送集中檢疫以外，更重要的是要了解他逃亡過程的行蹤，做好疫調，管控境內，絕對不容許有任何疏忽。

侯友宜表示，針對在新北的移工宿舍，除了勞工局、社會局、衛生局要不斷的去檢查，更重要的是要跟所有的管理單位隨時保持密切聯繫，對於居家檢疫嚴格落實管理。他強調，移工的管理以及衛教，還有居家檢疫的落實、執行，這必須我們要面對的，「所以這段時間我還是會不斷的去看我們的移工宿舍，讓移工宿舍管理能夠落實防疫。」

其他人也看了這些...

► 國民黨赴中正一吿蘇貞昌：誤導民眾「信功支持萊豬」
► 貓纜、兒童樂園虧1.5億　議員曝北捷員工照發4.4個月年終
► 北市補貼弱勢租金每年1億　柯文哲：社宅「去標籤」比想像難

振興一下我們的美麗

ET快訊
加藤鷹重現金手指30秒神功　女星實測表情逐漸母湯
小二數學「答案對」卻錯了　家長怨老師死板反被戰翻
高雄13車連環撞影片曝　警查身份傻了：全都是同學
公司旁激戰35次！她狂撩老公同事「妹妹要把弟弟吃掉」夫崩潰
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨不分區立委澎湖設立服務處　江啟臣親自揭牌

是否組團參與拜登就職　外交部：將研議適當做法

柯文哲籲北宜高鐵加速興建　侯友宜：全力支持

參加活動被喊「未來總統」　賴清德連忙阻止：現在總統是蔡英文

落跑越南移工北市尋獲　侯友宜：要了解逃亡行蹤「不容許任何疏忽」

謝長廷喊話：我反對核食輸入　沒有明年3月開放這回事！

「蔡英文連任200天民怨四起」　江啟臣：國民黨該站出來就站出來

補助養豬業130億　蘇貞昌：準備拓展國外市場

府院共識開放日本核食？　蘇貞昌：沒討論、沒跟謝長廷碰面

落跑越南移工尋獲　蘇貞昌：再次集中檢疫做到安全

《未來媽媽》郭書瑤「害怕結婚」聽了超有感！　禾浩辰沒共識：妳不夠愛我..她心碎哭慘

南寮漁港爆坑殺？4道菜賣2340元　海產店闆娘還原現場：氣到快中風

辣麼好吃？牛排嗑一半背後火燒厝　台中男「淡定咬幾口」再逃：有點餓

蘋果認了iPhone 11觸控有問題！可免費維修...網：難怪常不聽使喚

27歲兒子砸百萬開餐廳　梁佑南激動大罵：癡人說夢

霸占車位後消失2天稱「圖個方便」　見記者採訪...友人嗆：我新聞前輩

集各界善心！3歲眼癌童赴日治療　機場「開心揮手」嬤：他每天期待

父母一時氣話「早知道別生！」　孩子記住傷痛：讓媽感到失望

老婦「人肉擋車」霸占醫院車格！　不滿遭勸離怒飆罵：少年仔很嗆

台南白河廟會遶境「貨車遭火噬」　6大人全跑光！留8歲女童成焦屍

國民黨不分區立委澎湖設立服務處　江啟臣親自揭牌

是否組團參與拜登就職　外交部：將研議適當做法

柯文哲籲北宜高鐵加速興建　侯友宜：全力支持

參加活動被喊「未來總統」　賴清德連忙阻止：現在總統是蔡英文

落跑越南移工北市尋獲　侯友宜：要了解逃亡行蹤「不容許任何疏忽」

謝長廷喊話：我反對核食輸入　沒有明年3月開放這回事！

「蔡英文連任200天民怨四起」　江啟臣：國民黨該站出來就站出來

補助養豬業130億　蘇貞昌：準備拓展國外市場

府院共識開放日本核食？　蘇貞昌：沒討論、沒跟謝長廷碰面

落跑越南移工尋獲　蘇貞昌：再次集中檢疫做到安全

內獅、枋山車站「現場直擊」！地點太詭異　他迷路：誰會來這搭車

硬度不夠...人夫羞愧道歉！小三嬌曝「登頂好幾次」：那個來很敏感

注射倒數！英衛生部首公開「超低溫冰箱」　500萬疫苗品質有保證

Ella「需要幫忙嗎」救援李玉璽　霸氣代答女友私下互動：下一題！

蘇清泉接任屏東縣團友會會長　持續服務社會、深根地方

男大生玩BLUED約援交遭誘「買點數」　母親醫藥費被騙光

加藤鷹重現「金手指30秒神功」！超狂次數曝　女星實測表情逐漸母湯

陸企被美「卡脖子」　陸專家：要有長期面對「中美脫鉤」準備

台彩威力盃／教練父親雙重角色難為　孟廖燦東看兒子首轟很開心

大專足聯／公開男一級8日起開踢　義守重返力抗北市大等四大強隊

網紅家家小可愛彈開...露點、形狀被看光　同行爆「她自己解掉」：是女生都知道會噴開

政治熱門新聞

3藍營前市長合體　他一句話曝玄機

快訊／花蓮情侶檔澳洲打工車禍1死1傷

藍委嗆蘇貞昌：靠說謊欺騙百姓

越南移工尋獲　柯文哲談防疫3戰略

連勝文：台灣疫苗有效絕對第一個打

台灣夜景照爆紅　蔡英文邀日本太空人訪台

蔡英文 IG號召網友發起「鹹光餅蓋章大挑戰」

蔡英文發訊息到外太空！親邀日籍太空人訪問台灣

江啟臣：蔡英文執政民怨四起　國民黨該站出來就站出來

孫大千批蘇貞昌幹話王：進萊豬受惠者是美國

林俊憲嗆連勝文　請去對岸施打新冠疫苗敢嗎？

落跑越南移工尋獲　蘇貞昌：再次集中檢疫做到安全

陳致中進酒吧　副會長身分曝光　

補助養豬業百億　蘇貞昌：準備拓展國外市場

更多熱門

相關新聞

逃跑移工抓到了！　陳時中：採檢陰性

逃跑移工抓到了！　陳時中：採檢陰性

中央流行疫情指揮中心今宣布新增22例境外移入，而針對昨晚引發關注案688接觸者的逃跑移工，指揮官陳時中說，已在昨凌晨抓到人，馬上進行採檢，結果為陰性。

快訊／新增22例！　20例印尼、2例菲律賓

快訊／新增22例！　20例印尼、2例菲律賓

香港人「北上避疫」　深圳灣口岸4天萬人出境

香港人「北上避疫」　深圳灣口岸4天萬人出境

一口氣暴增22例！陳時中說明

一口氣暴增22例！陳時中說明

成都馬拉松地主選手偽造檢測證明　

成都馬拉松地主選手偽造檢測證明　

關鍵字：

侯友宜台北市越南移工新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

羅志祥助理IG私訊流出…爆「主任每周跟網美做」

蔡阿嘎台上唱一半「無預警曝喜訊」！

吳宗憲8副業超狂「年收數十億」！年終豪發42個月

助理爆：羅志祥每週和網美做！周揚青7字酸爆

羅志祥助理144字慌張發聲了！

8歲女童陪爸遶境成焦屍！主委：怎會偷帶小孩來

身分證拿出來！趣淘漫旅超狂雙12優惠

周揚青首登綜藝「真面目現形」！

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

男子不會用Google Map　竟失去姻緣！

男友啪2次就分手！15歲少女提告後身亡

他2小時抽22根菸…事後收到22張罰單！檢舉人爽賺4萬6

網抵制「性騷擾巧克力」　桂冠回應

吳兆絃就讀「大學科系」現況曝

外甥女養10年變小三　人妻崩潰離婚

更多

最夯影音

更多
《未來媽媽》郭書瑤「害怕結婚」聽了超有感！　禾浩辰沒共識：妳不夠愛我..她心碎哭慘

《未來媽媽》郭書瑤「害怕結婚」聽了超有感！　禾浩辰沒共識：妳不夠愛我..她心碎哭慘
南寮漁港爆坑殺？4道菜賣2340元　海產店闆娘還原現場：氣到快中風

南寮漁港爆坑殺？4道菜賣2340元　海產店闆娘還原現場：氣到快中風

辣麼好吃？牛排嗑一半背後火燒厝　台中男「淡定咬幾口」再逃：有點餓

辣麼好吃？牛排嗑一半背後火燒厝　台中男「淡定咬幾口」再逃：有點餓

蘋果認了iPhone 11觸控有問題！可免費維修...網：難怪常不聽使喚

蘋果認了iPhone 11觸控有問題！可免費維修...網：難怪常不聽使喚

27歲兒子砸百萬開餐廳　梁佑南激動大罵：癡人說夢

27歲兒子砸百萬開餐廳　梁佑南激動大罵：癡人說夢

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面