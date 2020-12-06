落跑越南移工北市尋獲　侯友宜：要了解逃亡行蹤「不容許任何疏忽」

▲新北市長侯友宜。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心4日公布1名印尼移工染疫確診，然而1名與確診印尼移工同宿舍的越南女移工卻不知去向，6日清晨才在台北萬華尋獲。對此，新北市長侯友宜受訪時表示，除了將他送集中檢疫以外，更重要的是要了解他逃亡過程的行蹤，做好疫調，管控境內，絕對不容許有任何疏忽。

中央流行疫情指揮中心4日公布1名印尼移工染疫確診，同宿舍移工列接觸者再次集中檢疫採檢，卻驚見其中1名越南女移工早已離開雇主家，不知去向，最後該名越南移工6日凌晨已在台北市萬華被尋獲。

侯友宜6日出席「宜蘭嚴選優質米頒獎暨展售會」，會後受訪時針對逃逸移工一事表示，除了將他送集中檢疫以外，更重要的是要了解他逃亡過程的行蹤，做好疫調，管控境內，絕對不容許有任何疏忽。

侯友宜表示，針對在新北的移工宿舍，除了勞工局、社會局、衛生局要不斷的去檢查，更重要的是要跟所有的管理單位隨時保持密切聯繫，對於居家檢疫嚴格落實管理。他強調，移工的管理以及衛教，還有居家檢疫的落實、執行，這必須我們要面對的，「所以這段時間我還是會不斷的去看我們的移工宿舍，讓移工宿舍管理能夠落實防疫。」

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