快訊／新冠肺炎新增22例！　20例印尼、2例菲律賓

▲中央流行疫情指揮中心陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布今新增22例境外移入，昨(5)日晚間新增1例 (印尼籍案695)、今日新增22例COVID-19境外移入病例，今日新增案例移入國家分別為印尼20例(案696至714、案717)及菲律賓2例(案715、716)。

而針對昨晚引發關注的案688，個案是11月13日來台工作，28日檢疫期滿後由仲介安排至宿舍自主健康管理，30日離開，因雇主要求於12月1日由仲介安排至醫院自費採檢，4日檢出陽性確診，Ct值為32，而針對接觸者逃跑，指揮中心也已在昨凌晨抓到人。

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▲今（6）日新增22例境外移入COVID-19病例，分自印尼及菲律賓入境。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

日前指揮中心也公布秋冬專案，列出「8大類場所」應佩戴口罩，經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，由地方政府裁罰新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

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