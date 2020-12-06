香港人「北上」躲避失控疫情　深圳灣口岸「4天萬人出境」

▲香港確診數狂增，官方加大檢測力度。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港連續多日新增上百例確診，根據港媒《星島日報》報導，許多港人開始「北上避疫」，深圳灣口岸近日出現大排長龍的情況，得花費8小時才能過關搭上專車，深圳許多指定隔離酒店更是因此爆滿，同時，廣東也發現多起自香港移入的新增病例。

報導提到，香港疫情嚴峻，中小學停課之後，不少港人選擇北上躲避疫情，據香港入境處統計，12月1日至4日之間，從深圳灣口岸出境的港人超過1.1萬人次。

▼第四波疫情爆發，港府再度啟用方艙醫院。（圖／路透社）



港人王小姐表示，為了帶女兒北上避疫，她上周進行了核酸檢測，隔天取得陰性結果通知，當天上午11點半出發，下午1點被抵達深圳灣口岸，但現場人潮眾多，排了4個小時的隊才完成過關檢查手續，並直到晚上9點半才搭上專車離開。

王小姐指出，抵達福田車站下車之後，她發現多家隔離酒店已經爆滿，原本要求入住福田區，但最後被安排到羅湖區的酒店，一直到凌晨2點半才成功入住。

廣東近日出現多起境外移入病例，其中多例來自香港，其中一名59歲的女患者上月經港珠澳大橋抵達珠海後被確診，還有一名男患者從深圳灣口岸抵達深圳後被確診。