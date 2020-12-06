LIVE／一口氣暴增22例！失聯移工尋獲送隔離　陳時中上火線說明

記者陳詩璧／台北報導

中央流行疫情指揮中心6日宣布新增22例境外移入，將在下午2點召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情變化，而因5日晚間爆發確診外籍移工的接觸者逃跑，透過幾個訊息發現足跡位於台北、桃園，移民署、警政署等單位共組專案小組，在6日清晨在台北和平醫院旁的民宅，找到這名逃逸的越南籍女移工緊急將她送到隔離所隔離。

專案小組人員在衛福部人員指導下，全身穿著隔離衣、防護面具將其送往醫院採檢後送往檢疫處所隔離，警方並查出這名越南逃逸移工受雇於一名家住新北市新店區的雇主，是否和雇主有接觸，專案小組仍需配合衛福部防疫中心後續疫調釐清。

今天清晨6時許於北市民宅查獲，該個案目前並無發燒或咳嗽等染疫症狀，但現場有另名越南女移工與逃逸個案共處一室，移民署人員將兩人採檢後立即送檢疫所隔離。

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今日出席人員有中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人、中央流行疫情指揮中心周志浩疫情監測組組長、中央流行疫情指揮中心陳時中指揮官、中央流行疫情指揮中心王必勝醫療應變組副組長和勞動部勞動力發展署薛鑑忠組長等。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明最新疫情變化。（圖／指揮中心提供）

國內近期持續出現境外移入確診個案，指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

▲截至12月5日為止，全台新冠肺炎確診者為694人，6日新增22例境外移入，讓全台確診累積數增至716人。（圖／翻攝疾管署網站）

此外，指揮中心也再次提醒，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及活動時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。

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